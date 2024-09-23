2024Ç¯9·î23Æü¡Á9·î29Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤Õ¤¿¤´ºÂ¡ÊÁÐ»ÒºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2024Ç¯9·î23Æü¡Á9·î29Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ÅÀ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡£
¿¼·¡¤ê¥¿¥¤¥à¡£
²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡¢¿ä¤·¤Î¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡¢»ÈÌ¿¤Î¤¿¤á¡Ä¡Ä¡£
ÁïÌÀ¡Ê¤½¤¦¤á¤¤¡Ë¤Ê¤Õ¤¿¤´ºÂ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
¤Ç¤â¡¢Æ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¹¤®¤Æ¡¢¡»¡»¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ì¤ò¤¢¤¢¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¡¢¤É¤ó¤É¤óÊ£»¨²ø´ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÁÀ¤¤¡¢¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥ÈÊÊ¤òÊø¤·¤Æ¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î´î¤Ó¤È²÷Å¬¤µ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ëÀ¸¤Êý¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥é¥¯¤Ë¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Ë¡¢¤Î¤Ó¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°¦¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¶«¤ÖÀª¤¤¤Ç¡ª
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¸¶ÅÀ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡£
¿¼·¡¤ê¥¿¥¤¥à¡£
²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡¢¿ä¤·¤Î¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡¢»ÈÌ¿¤Î¤¿¤á¡Ä¡Ä¡£
ÁïÌÀ¡Ê¤½¤¦¤á¤¤¡Ë¤Ê¤Õ¤¿¤´ºÂ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
¤Ç¤â¡¢Æ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¹¤®¤Æ¡¢¡»¡»¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ì¤ò¤¢¤¢¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¡¢¤É¤ó¤É¤óÊ£»¨²ø´ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÁÀ¤¤¡¢¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥ÈÊÊ¤òÊø¤·¤Æ¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î´î¤Ó¤È²÷Å¬¤µ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ëÀ¸¤Êý¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥é¥¯¤Ë¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Ë¡¢¤Î¤Ó¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°¦¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¶«¤ÖÀª¤¤¤Ç¡ª
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)