2024Ç¯9·î23Æü¡Á9·î29Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡Ê²´ÍÓºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2024Ç¯9·î23Æü¡Á9·î29Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¡ª
Èþ°Õ¼±¤Ç¡¢±¿¤ò³«¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Ä½ë¤¬¸·¤·¤¯¡¢¤Þ¤ÀÀè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤¤ÎÃæÁ´ÂÎ¤¬¥¦¥À¥¦¥À¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤³¤½¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª ¿ÍÁ°¤Ç¤Ï¥¥Á¥ó¤È¤¹¤ë¤È·è¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î³ô¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
²¼¸«¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¡© Âç¿Í¤Îº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»÷¹ç¤¦Éþ¡¢È±·¿¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢¥»¥ó¥¹¤¬¤è¤¤¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¼Ò¸ò¤â¡¢ÂÎÌÌ¤ò¹Í¤¨¤Æ¡£¡Ö¤³¤³¤Ï»ä¤¬¡×¤Ç¤ª¤´¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤ë¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¡£
¥Ç¡¼¥È¤â¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¸«¤¿ÌÜ¤òÊÑ¤¨¤ë¡£
Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¡ª
Èþ°Õ¼±¤Ç¡¢±¿¤ò³«¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Ä½ë¤¬¸·¤·¤¯¡¢¤Þ¤ÀÀè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤¤ÎÃæÁ´ÂÎ¤¬¥¦¥À¥¦¥À¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤³¤½¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª ¿ÍÁ°¤Ç¤Ï¥¥Á¥ó¤È¤¹¤ë¤È·è¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î³ô¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
²¼¸«¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¡© Âç¿Í¤Îº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»÷¹ç¤¦Éþ¡¢È±·¿¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢¥»¥ó¥¹¤¬¤è¤¤¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¼Ò¸ò¤â¡¢ÂÎÌÌ¤ò¹Í¤¨¤Æ¡£¡Ö¤³¤³¤Ï»ä¤¬¡×¤Ç¤ª¤´¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤ë¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¡£
¥Ç¡¼¥È¤â¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)