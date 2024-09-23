¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡ÙÉ÷¤ËÉÁ¤«¤ìÏÃÂê¡¡MAPPAÃ´Åö¤Ç¡ÖÀå¥Ú¥í¤âºÆ¸½¡×¡ÖÉ¬»¦µ»·«¤ê½Ð¤·¤Æ¡×
¡¡´°Á´¿·ºî¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡Ù¡Ê10·î5ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤ÎÂè2ÃÆPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ano¤¬²Î¤¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Öµöº§¤Ã¤¤å¤ó¡×(¤¤¤¤¤Ê¤º¤Ã¤¤å¤ó)¤Î²»¸»¤â½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀå¥Ú¥í´°Á´ºÆ¸½¡ª¡Ø¤é¤ó¤Þ¡ÙÉ÷¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Öµöº§¤Ã¤¤å¤ó¡×¤Î´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÈ¯É½¡£MAPPA¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Æø¤ä¤«¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ano¤â¡Ø¤é¤ó¤Þ¡ÙÉ÷¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤âX¤Ë¤Æ¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¼Ì¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¢¤Î¤Á¤ã¤¤¤ë¤Î´ò¤·¤¹¤®¤Æ¹æµã¡×¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î³¨¤½¤Î¤Þ¤Þ¤é¤ó¤Þ¤Ë½Ð¤Æ¤âÎÉ¤¤°Ì²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¡¤é¤ó¤Þ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÉ¬»¦µ»·«¤ê½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖÀå¥Ú¥í¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡Ù¤Ï¡¢¿å¤ò¤«¤Ö¤ë¤È½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹â¹»À¸¤ÎÁá²µ½÷ÍðÇÏ¤È¤½¤Îµöº§¡¦Å·Æ»¤¢¤«¤Í¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¡¢¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À³ÊÆ®¥é¥Ö¥³¥á¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬1989Ç¯¡Á1992Ç¯¤ËÊüÁ÷¡£¤½¤Î¸å¡¢·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¤äOVA²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¿·³À·ë°á¡Ê¤¢¤«¤ÍÌò¡Ë¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀå¥Ú¥í´°Á´ºÆ¸½¡ª¡Ø¤é¤ó¤Þ¡ÙÉ÷¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Öµöº§¤Ã¤¤å¤ó¡×¤Î´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÈ¯É½¡£MAPPA¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Æø¤ä¤«¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ano¤â¡Ø¤é¤ó¤Þ¡ÙÉ÷¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤âX¤Ë¤Æ¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¼Ì¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¢¤Î¤Á¤ã¤¤¤ë¤Î´ò¤·¤¹¤®¤Æ¹æµã¡×¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î³¨¤½¤Î¤Þ¤Þ¤é¤ó¤Þ¤Ë½Ð¤Æ¤âÎÉ¤¤°Ì²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¡¤é¤ó¤Þ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÉ¬»¦µ»·«¤ê½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖÀå¥Ú¥í¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡Ù¤Ï¡¢¿å¤ò¤«¤Ö¤ë¤È½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹â¹»À¸¤ÎÁá²µ½÷ÍðÇÏ¤È¤½¤Îµöº§¡¦Å·Æ»¤¢¤«¤Í¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¡¢¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À³ÊÆ®¥é¥Ö¥³¥á¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬1989Ç¯¡Á1992Ç¯¤ËÊüÁ÷¡£¤½¤Î¸å¡¢·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¤äOVA²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¿·³À·ë°á¡Ê¤¢¤«¤ÍÌò¡Ë¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡£