¡É¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¡É¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°Áª¼ê¡¦¹¾Â¼Èþºé¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Î¥µ¡¼¥Ö¥ëÁª¼ê¡¦¹¾Â¼Èþºé¤¬21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³¡¼¥Ç¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñÍ¥¾¡¤·¤¿¹¾Â¼Èþºé¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ
Âè77²óÁ´ÆüËÜ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç½÷»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤ÆÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹¾Â¼Èþºé¡£
¹¾Â¼¤Ï21Æü¡¢¡ÖHARPER¡ÇS BAZAAR¡Ú¥ì¥Ç¥£ ¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤È¤ï¤¿¤· vol.4¡ÛÂç¹¥¤¤Ê¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¡ß¥´¡¼¥ë¥É¤Ç¡¢¸«¤¿½Ö´Ö¤«¤é¼æ¤«¤ì¤¿¡Ö¥ì¥Ç¥£D-¥¸¥ç¥¤¡×¤È»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â³Ú¤·¤à¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³¡¼¥Ç¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡ÖÑÛ¡¹¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÍÅÀº¤µ¤ó¡×ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢Å·ºÍÅª¤Ê²Ä°¦¤µ¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñÍ¥¾¡¤·¤¿¹¾Â¼Èþºé¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ
Âè77²óÁ´ÆüËÜ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç½÷»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤ÆÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹¾Â¼Èþºé¡£
¹¾Â¼¤Ï21Æü¡¢¡ÖHARPER¡ÇS BAZAAR¡Ú¥ì¥Ç¥£ ¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤È¤ï¤¿¤· vol.4¡ÛÂç¹¥¤¤Ê¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¡ß¥´¡¼¥ë¥É¤Ç¡¢¸«¤¿½Ö´Ö¤«¤é¼æ¤«¤ì¤¿¡Ö¥ì¥Ç¥£D-¥¸¥ç¥¤¡×¤È»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â³Ú¤·¤à¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³¡¼¥Ç¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡ÖÑÛ¡¹¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÍÅÀº¤µ¤ó¡×ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢Å·ºÍÅª¤Ê²Ä°¦¤µ¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«