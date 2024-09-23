¡Ö°¤ÉôÄê¡×¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¡Ä66ºÐ¤Î»þ¡Ö¥·¥ç¥»¥ó»ä¤ÏÂÌÌÜ¤Ê½÷¡×¤Î½ñÃÖ¤¤ò»Ä¤·¼ºí©¡¢½»Ì±É¼¤Ïºï½ü¡¢»àË´ÆÏ¤Ê¤·¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦
¡¡ÂçÅç½í´ÆÆÄ¤Î¡Ø°¦¤Î¥³¥ê¡¼¥À¡Ù¡Ê1976Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¾¾ÅÄ±Ñ»Ò¤¬¡¢ÂçÎÓÀëÉ§´ÆÆÄ¤Î¡ØSADA¡Áµººî¡¦°¤ÉôÄê¤ÎÀ¸³¶¡Ù¤Ç¤Ï¹õÌÚÆ·¤¬±é¤¸¤¿°¤ÉôÄê¡£1936¡Ê¾¼ÏÂ11¡ËÇ¯5·î¤ËÅìµþ¤ÎÂÔ¹ç¤Ç°¦¿Í¤ò»¦³²¤·¡¢¤½¤Î°äÂÎ¤Î¶ÉÉô¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤¿½÷À¤Ç¤¢¤ë¡£¸½ºß¤âÀ¤´Ö¤Î´Ø¿´¤Ï¿Ô¤¤º¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤ÏÂêºà¤Ë¤·¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾®Àâ¡ÖÆó¿Í¥¥ê¡×¡ÊÂ¼»³Í³²ÂÃø¡¢½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤¬¾å°´¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°¤ÉôÄê¤Ï¤½¤â¤½¤âÂáÊá»þ¤«¤é½°ÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£½Ð½ê¸å¤Ï°ì»þµ¶Ì¾¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ä³Ú»¨»ï¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿Ì¾ÍÀ´þÂ»ÁÊ¾Ù¤ÇºÆ¤Ó¡ÈÉ½ÉñÂæ¡É¤Ë¡£¾ÃÂ©¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤Î¤Ï1971Ç¯¤«¤é¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖË×Ç¯ÉÔÌÀ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1905Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¤¿¤á¡¢90Ç¯Âå¤«¤é00Ç¯Âå½éÆ¬º¢¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¼Â¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾åÛê¾»»Ë»á¤¬°¤ÉôÄê¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤ó¤ÊÅÁÀâ¤â¾Ã¤¨¤«¤±¡¢¡Ö½êºßÉÔÌÀ¹âÎð¼Ô¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿2010Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè1²ó¡¦¡Ö¿·Ä¬45¡×2010Ç¯10·î¹æ·ÇºÜ¡ÖÆÃÊÌ´ë²è¡Ø¡ÈÍ©ÎîÏ·¿Í¡É¼Ò²ñ¡Ù¶¸Áû¶Ê¤¤¤Þ¤À»àË´Ì¤³ÎÇ§¡ª¡¡ÅÁÀâ¤ÎÍ©ÎîÏ·¿Í¡Ø°¤ÉôÄê¡Ù¤òÄÉ¤¦¡×¤ò¤â¤È¤ËºÆ¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸Ãæ¤ÎÇ¯Îð¡¢Ìò¿¦¡¢Ç¯ÂåÉ½µÅù¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¤ÉôÄê¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ä¾¼ÏÂ¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê½÷¤¿¤Á¡×¡¡¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤ÎÃþ°¦¤ò¼õ¤±¤¿Å·ºÍÎî´¶¾¯½÷¤È¤Ï
¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÅÁÀâ
¡Ö°¤ÉôÄê¤Î¤ªÊè¤Ê¤é¡¢ÀõÁðÄÌ¤ê¤Î¤ª»û¤Ë¤¢¤ë¤è¡×
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»ö¤âÌµ¤²¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Çï»ÒÈ´¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£°¤ÉôÄê¤ÎËÜÀÒÃÏ¤Ë¶á¤¤ÂæÅì¶è²¼Ã«2ÃúÌÜ¤Î¡¢¤È¤¢¤ëÉÔÆ°»º²°¡£
¡¡ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤È»×¤ï¤ºÌä¤¤Ä¾¤·¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î»û¤Ë°¤ÉôÄê¤ÎÊè¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÉÔÆ°»º²°¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÀõÁðÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤¿»û¤ÇÁòµ·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤»²Îó¼Ô¤Î°ì¿Í¤«¤é¡¢¡È¤³¤Î»û¤Ë¤Ï°¤ÉôÄê¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¤½¤ì¤¬½½¿ôÇ¯Á°¤Î¤³¤È¡£»û¤ÎÌ¾Á°¤Ï¼ºÇ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢»û¤¬Â¿¤¤ÂæÅì¶è¤Ç¤â¡¢ÀõÁðÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤¿»û¤Î¿ô¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÉÔÆ°»º²°¤Ë½Ð¸þ¤±¤Ð¡¢Áòµ·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»û¤ÎÌ¾Á°¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Îé¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢±êÅ·²¼¤Î¾¼ÏÂÄÌ¤ê¤Ë½Ð¤¿¡£È¾¿®È¾µ¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´üÂÔ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£ÅÙ¤³¤½¡¢¡Ö°¤ÉôÄê¤Ïº£¤â¤É¤³¤«¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÅÔ»ÔÅÁÀâ¡É¤Ë¡¢¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¿·Ê¹³Æ¼Ò¤Î¥È¥Ã¥×µ»ö¤Ë
¡¡À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯105ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¡£
¡¡»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ11¡Ê1936¡ËÇ¯¡¢Æó¡¦ÆóÏ»»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡£¸½¾ì¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¹ÓÀî¶èÈøµ×¤ÎÂÔ¹ç¡ÖËþº´´î¡Ê¤Þ¤µ¤¡Ë¡×¡£
¡¡5·î18Æü¤Î¸á¸å2»þÈ¾º¢¡¢2³¬¤ÎÉô²°¤òÇÁ¤¤¤¿½÷Ãæ¤¬¡¢¶Ã¤¤¤Æ¹ø¤òÈ´¤«¤·¤¿¡£½ÉÇñµÒ¤ÎÃË¤¬¡¢ÉÛÃÄ¤Î¾å¤ÇÂç¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¶ÉÉô¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¡¼¥Ä¤ÈÈï³²¼Ô¤ÎÂÜ¤Ë¤Ï·ìÊ¸»ú¤Ç¡ÖÄêµÈÆó¿Í¥¥ê¡×¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÌî¤Ë¤¢¤ëÎÁÍý²°¡ÖµÈÅÄ²°¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÐÅÄµÈÂ¢¡Ê42¡Ë¡£ÈÈ¿Í¤Ï¤½¤ÎÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿°¤ÉôÄê¡Ê30¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÎÄ´ñÅª»¦¿Í»ö·ï¤Ï¡¢»þÀª¤Îº®Íð¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¡¢¿·Ê¹³Æ¼Ò¤Î¥È¥Ã¥×µ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÄµÔ¤Ê»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Ç¤¢¤ë°¤ÉôÄê¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþ¤·¤¤½÷À¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤¤«¤Ë¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤«¡£Åö»þ¤Î¿·Ê¹¤Î¸«½Ð¤·¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¡£
¡ÖÈøµ×ÂÔ¹ç¤Î²ø´ñ»¦¿Í¡¡¼·Æü´ÖÎ®Ï¢¤ÎÍÈ¶ç¡¡¼ç¿Í¤ò»´»¦¤·¤ÆÆ¨Áö¡¡¼«Æ°¼Ö¤Ç»Ñ¾Ã¤¹¡×¡ÊÊóÃÎ¿·Ê¹¡Ë
¡ÖÂÔ¹ç¤Î¥°¥íÈÈºá¡¡Ìë²ñ´¬¤ÎÇ¯ÁýÈþ¿Í¡¡¾ðÃÔ¤Î¼ç¿Í»¦¤·¡×¡ÊÅìµþÆüÆü¿·Ê¹¡Ë
¡ÖÍÅ±ð¡¦Ìë²ññþ¤ÎÇ¯ÁýÈþ¿Í¡¡»Í½½ÃË¤ò»¦¤·¤Æ¾Ã¤æ¡¡ÊÑÂÖ¡ª¡¡µÞ½ê¤òÀÚ¤ê¼è¤êÉßÉÛ¤ÈµÓ¤Ë¡¡Ææ¤Î·ìÊ¸»ú¡ØÄêµÈÆó¿Í¥¥ê¡Ù¡×¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¡ËÅù¡¹¡£
¡Èµª¸µ2600Ç¯¡É¤Î²¸¼Ï¤Ç½Ð½ê
¡¡»ö·ï¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢°¤ÉôÄê¤ÏÀøÉúÀè¤ÎÉÊÀî¤ÎÎ¹´Û¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÂáÊáÄ¾¸å¤Ë»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«ÍÅ±ð¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤Î¤»¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤âºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡°¤ÉôÄê¤Ï¤Ê¤¼µÈÂ¢¤ò»¦¤á¤Æ¶ÉÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Èà½÷¤Ï¼èÄ´¤Ù¤Ç¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ÎµÏ¿¤Ï¡ÖÍ½¿³Ä´½ñ¡×¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ËÎ®½Ð¤·¡¢º£¤âÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°¤ÉôÄê¤ÏºÊ»Ò¤Î¤¢¤ëµÈÂ¢¤ò°¦¤·¤¿¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢±Ê±ó¤Ë¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢»¦¤·¤¿¡£»¦³²¸å¡¢ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¶ÉÉô¤ò¡¢¥Ï¥È¥í¥ó»æ¤ËÊñ¤ó¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¡¢¤Û¤ª»¤¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ´ï¤Ë¤¢¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢µÈÂ¢¤Î²¼Ãå¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤ÎÆ÷¤¤¤¬À÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡È½·è¤Ï¡¢Ä¨Ìò6Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£ÆÊÌÚ·ºÌ³½ê¤ÈÅìµþ¹´ÃÖ½ê¤ÇÉþÌò¤·¤¿°¤ÉôÄê¤Ï¡¢ÌÏÈÏ¼ü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢4Ç¯4¥«·î¤òÊ½¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Èµª¸µ2600Ç¯¡É¤Î²¸¼Ï¤Ç½Ð½ê¤·¤¿¡£
°¤ÉôÄê¤À¤ÈÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿ÍýÍ³
¡¡¾¼ÏÂ16¡Ê1941¡ËÇ¯¤Î½Ð½ê¸å¡¢°¤ÉôÄê¤Ï¿ô´ñ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°¤ÉôÄê¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÌÀ¼£38¡Ê1905¡ËÇ¯¡¢¿ÀÅÄ¤Î¾ö²°¤Î»Í½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¿ô¤¨¤Ç15ºÐ¤Î¤È¤¤Ë·Ä±þ¤Î³ØÀ¸¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¿È¤ò»ý¤ÁÊø¤·¤¿¡£17ºÐ¤ÇÉã¿Æ¤Ë·Ý¼Ô¤È¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î´¿³ÚÃÏ¤äÍ·³Ô¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½Ð½ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÎ¾¿Æ¤ÏË´¤¯¡¢¼Â»Ð¤Î²È¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤¿¸å¡¢µ¶Ì¾¤Î¤Þ¤Þ¤¢¤ëÃËÀ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÒ¤ÏÆþ¤ì¤º¤Ë»ö¼Â¾å¤Î·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡¤À¤¬Àï¸å¡¢Îã¤Î¡ÖÍ½¿³Ä´½ñ¡×¤ò²¼Éß¤¤Ë¤·¤¿¡Ö¾¼ÏÂ¹¥¿§°ìÂå½÷¡¦¤ªÄê¿§¤¶¤ó¤²¡×¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢°¤ÉôÄê¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬»ö¼Â¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ºÛÈ½½ê¤ËÁÊ¤¨¤òµ¯¤·¡¢¼«¤é¤¬°¤ÉôÄê¤À¤ÈÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿¡£¼«Ê¬¤Îµ¯¤³¤·¤¿»ö·ï¤Ï¡¢·è¤·¤ÆËÜ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê²¼ÉÊ¤Ê¿§»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èþ¤·¤¤Îø°¦¤Î²Ì¤Æ¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤Î¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¼«¤é¼êµ¤ò½ñ¤¡¢¡Ö»ä¤¬ËÜÌ¾¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤«»ä¤ËÌµÃÇ¤Ç¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ¤¬½Ð¤»¤ë¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤â¤Î¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥¥êËÜÌ¾¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂå½þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎºÊ¤¬°¤ÉôÄê¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÉ×¡É¤È¤ÎÊÌ¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¥ç¥»¥ó»ä¤ÏÂÌÌÜ¤Ê½÷¤Ç¤¹¡×
¡¡¾¼ÏÂ24¡Ê1949¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢·àÃÄ¤ò´úÍÈ¤²¤·¡¢¡Ö°¤ÉôÄê·à¡×¤ÎºÂÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤ò½ä¶È¤·¤¿¡£°¤ÉôÄê¤ò¿®Êô¤¹¤ëºî²È¤Îºä¸ý°Â¸ã¤È»¨»ï¤ÇÂÐÃÌ¤ò¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¿å¾¦Çä¤òÅÀ¡¹¤È¤¹¤ë¡£¾¼ÏÂ29¡Ê1954¡ËÇ¯º¢¤«¤é¤Ï¡¢ÀÎ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¾Ò²ð¤Ç¡¢¾åÌî°ð²ÙÄ®¤Î¡ÖÀ±µÆ¿å¡×¤ÇÃçµï¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¡£¤¢¤Î¡Ö°¤ÉôÄê¡×¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¡¢µÒ¤¬ÂçÀª²¡¤·´ó¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö»þ¡¢¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÆÂå¤ï¤ê¤Î°ðÍÕ¤È¤¤¤¦É×ÉØ¤Ç¡¢²¼Ã«1ÃúÌÜ¤ÎÄ¹²°¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ðÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å½Ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊë¤é¤·¤¬½½¿ôÇ¯¤Û¤ÉÂ³¤¤¤¿¸å¡¢ÂæÅì¶è¤ÎÎµÀô¤Ç¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê²°¡Ö¼ãÃÝ¡×¤ò³«¤¯¤Ê¤É¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â3Ç¯¤Û¤É¤ÇÅ¹¤¸¤Þ¤¤¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢±Ç²è¡ÖÌÀ¼£¡¦ÂçÀµ¡¦¾¼ÏÂ ÎÄ´ñ½÷ÈÈºá»Ë¡×¡Ê1969Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¡¢¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï°ìÀ¸¤Ë¤Ò¤È¤ê¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦Âæ»ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤Î¾¡»³¥Û¥Æ¥ë¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¥·¥ç¥»¥ó»ä¤ÏÂÌÌÜ¤Ê½÷¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦½ñÃÖ¤¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£66ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£°Ê¸å¡¢¾ÃÂ©¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°¤ÉôÄê»ö·ï¤Ï¡¢Àï¸å¡¢²¿²ó¤«¥Ö¡¼¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÅç½í´ÆÆÄ¤Î¡Ö°¦¤Î¥³¥ê¡¼¥À¡×¡Ê1976Ç¯¡Ë¡¢ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¼ç±é¤Î¡Ö¼º³Ú±à¡×¡Ê1997Ç¯¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÂçÎÓÀëÉ§´ÆÆÄ¤Î¡ÖSADA¡Áµººî¡¦°¤ÉôÄê¤ÎÀ¸³¶¡×¡Ê1998Ç¯¡Ë¤âÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë½µ´©»ï¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤¬¡¢¡È¤½¤Î¸å¤Î°¤ÉôÄê¡É¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¬¡¢¾ÃÂ©¤Ï¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ºÇ¸å¤Î½»½ê¤ÏÂæÅì¶è
¡¡¸ÍÀÒ¤Î¾å¤Ç¤Ï¡¢°¤ÉôÄê¤Ï¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î½»½ê¤Ï¡¢ÂæÅì¶èÎµÀô2ÃúÌÜ¡£¤ª¤Ë¤®¤ê²°¡Ö¼ãÃÝ¡×¤ÎÈÖÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¾¼ÏÂ45Ç¯¤Ë½»Ì±É¼¤¬¿¦¸¢¾Ã½ü¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢¡Ö°Ê²¼Í¾Çò¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿¦¸¢¾Ã½ü¤È¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬µºÜÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¹ÔÀ¯Â¦¤¬¿¦¸¢¤Ç½»Ì±É¼¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï½»Ì±É¼¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤º¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢»àË´ÆÏ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê°¤ÉôÄê¤Ï¡¢º£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½êºßÉÔÌÀ¹âÎð¼Ô¤Î1¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎÀ¤Âå¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡£
¡¡ÂæÅì¶èÌò½ê¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢Ê¡»ãÉô¹âÎðÊ¡»ã²Ý¤ÎÊ¿Ìî¾÷²ÝÄ¹¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸½ºß¡¢ÂæÅì¶è¤Ç¤Ï½êºßÉÔÌÀ¤Î¹âÎð¼Ô¤Ï¥¼¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¨¡¢¥¼¥í¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡£½»Ì±É¼¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ½êºß¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢½»Ì±É¼¤¬¿¦¸¢¾Ã½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â½êºßÉÔÌÀ¼Ô¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢°¤ÉôÄê¤â¡©
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿¦¸¢¾Ã½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡Ìò½ê¤Î½êºßÉÔÌÀ¼Ô¤Ë¤â¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤â¤·¤É¤³¤«¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢¿È¸µÉÔÌÀ»àÂÎ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¹ÔÎ¹»àË´¿Í¡É¤È¤·¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡©
¡¡¸½¹Ô¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡È½êºßÉÔÌÀ¹âÎð¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡É°¤ÉôÄê¡£Èà½÷¤Ï¡¢Ìò½ê¤ÎµÏ¿¤Î·ä´Ö¤«¤é¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Õ¤Ã¤Ä¤ê¤È¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡66ºÐ¤Ç¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿°¤ÉôÄê¡£Âè2²ó¡Ú°¤ÉôÄê¤ÎÁÇ´é¡¡¤Þ¤ë¤Ç¤É¤³¤«¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢»°¶¶ÈþÃÒÌé¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¸å±ç²ñ¤Ë¤â¡¢µ¤¤Þ¤°¤ì¤Ê¿Í¡Ä¤É¤ó¤ÊÈÕÇ¯¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Û¤Ç¤Ï¡¢¶á½ê¤Î½»Ì±¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¡¢À¸Á°¤Î°¤ÉôÄê¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¤½¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ò¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¾åÛê¾»»Ë¡Ê¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤Þ¤µ¤·¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡£1961Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÊ¸³ØÉôÃæÂà¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£»ö·ï¡¢À¯¼£¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¶¦Ãø¤Ë¡Ø»¦¿Í¼Ô¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô