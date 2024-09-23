´ÚÊÆÆü³°Áê¡¡£Î£Ù¤Ç²ñÃÌ¤Ø¡áËÌÄ«Á¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¶¨µÄ
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ³°¸òÉô¤Ï£²£³Æü¡¢Æ±Éô¤ÎìäÑ¼Îõ¡Ê¥Á¥ç¡¦¥Æ¥è¥ë¡ËÄ¹´±¤ÈÊÆ¹ñ¤Î¥Ö¥ê¥ó¥±¥ó¹ñÌ³Ä¹´±¡¢ÆüËÜ¤Î¾åÀîÍÛ»Ò³°Áê¤¬¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÆ±Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë²ñÃÌ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Î¹âÇ»½Ì¥¦¥é¥ó¤ÎÀ½Â¤»ÜÀß¸ø³«¤äÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¡¢ËÌÄ«Á¯¤È¥í¥·¥¢¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡£³»á¤Ë¤è¤ë²ñÃÌ¤Ï£²·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ìä»á¤Ï¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢³Æ¹ñ¤Î³°Áê¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¤ÎÂåÉ½¤é¤ÈÌó£²£°²ó¤Î²ñÃÌ¤ò³«¤¯¡£Ãæ¹ñ¤Î²¦µ£¡¦¶¦»ºÅÞÀ¯¼£¶É°÷·ó³°Áê¤È¤Î²ñÃÌ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ìä»á¤Ï¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç°ìÈÌÆ¤ÏÀ±éÀâ¤ò¹Ô¤¦¡£±éÀâ¤Ç¤Ï¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤ÎÈó¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñÏ¢¤ÎÌò³ä¤äÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤Î²óÉü¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¹ñºÝÃá½ø¤äÊ¿ÏÂ¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤¬È¯É½¤·¤¿¼«Í³¡¦Ê¿ÏÂ¡¦ÈË±É¤Ë´ð¤Å¤ÆîËÌÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¹½ÁÛ¡ÖÅý°ì¥É¥¯¥È¥ê¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Î¹âÇ»½Ì¥¦¥é¥ó¤ÎÀ½Â¤»ÜÀß¸ø³«¤äÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¡¢ËÌÄ«Á¯¤È¥í¥·¥¢¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡£³»á¤Ë¤è¤ë²ñÃÌ¤Ï£²·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ìä»á¤Ï¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢³Æ¹ñ¤Î³°Áê¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¤ÎÂåÉ½¤é¤ÈÌó£²£°²ó¤Î²ñÃÌ¤ò³«¤¯¡£Ãæ¹ñ¤Î²¦µ£¡¦¶¦»ºÅÞÀ¯¼£¶É°÷·ó³°Áê¤È¤Î²ñÃÌ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß