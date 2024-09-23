¥ì¥Ã¥º¤¬¥Ù¥ë´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤ÈÊÆÊóÆ»¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç76¾¡81ÇÔ¤ÇPS¿Ê½ÐÆ¨¤¹¡¡ºòµ¨·ÀÌó±äÄ¹¤â¡ÖÊÑ²½¤¬É¬Í×¡×
¡¡¥ì¥Ã¥º¤¬¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡¦¥Ù¥ë´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤¿¤È22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ÊÆµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤Î¥ì¥Ã¥ºÃ´Åö¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥·¥§¥ë¥É¥ó»á¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖÂ®Êó¡×¤Èµ¤·¡Ö¥ì¥Ã¥º¤Ï¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥ë´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£»Ä¤ê5»î¹ç¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ù¥Ê¥Ó¥Ç¥¹¥³¡¼¥Á¤¬»ÃÄêÅª¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ì¥Ã¥º¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ë0¡Ý2¤ÇÎíÇÔ¤òµÊ¤·¡¢76¾¡81ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡ÖMLB.com¡×¤Ë¤â¥Ù¥ë´ÆÆÄ²òÇ¤¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¡£8·î15Æü»þÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï60¾¡61ÇÔ¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÁè¤¤¤Ç4¥²¡¼¥àº¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î16»î¹ç¤Ç12ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢Âç¼ºÂ®¤·¤¿¡£
¡¡19Ç¯¤«¤é¥ì¥Ã¥º´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Æ±´ÆÆÄ¤Ï6¥·¡¼¥º¥ó¤Ç409¾¡456ÇÔ¡£22Ç¯¤Ë100ÇÔ¡Ê62¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÍâ23Ç¯¤Ï¸«»ö¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤·82¾¡80ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£·ÀÌó¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢26Ç¯¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²òÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÔÀ®¥È¥Ã¥×¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¡¼¥ë»á¤¬¡Ö¥Á¡¼¥à¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤Ë¤ÏÊÑ²½¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£´üÂÔ¤·¤¿¤Û¤É¤ÎÀ®¸ù¤ÏÆÀ¤é¤ì¤º¡¢2025Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ½¸Ãæ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡