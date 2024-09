3人組ロックバンド「Saucy Dog(サウシードッグ)」の石原慎也(Vo/Gt)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」(毎週火曜 23:08頃〜)。9月10日(火)の放送では、普通の真ん中を決めていく授業「普通 of 普通」を実施。生徒(リスナー)が思う「勝負服の普通」を紹介しました。

Saucy Dog・石原慎也

石原:普通の真ん中、「普通 of 普通」を決めていく授業! 今回は「勝負服の普通を教えて!」です。俺の勝負服は、セットアップとか多いかもね。自分がパッて「これかわいい」みたいに思ったものです。あとは、肌触りがいい短パンとかもあります。早速書き込みを紹介していきましょう!<リスナーからのメッセージ>私はストリート系が好きです。普段はカーゴパンツに大きめのTシャツ、首にヘッドフォンとかが多いのですが、好きな人と会うときは最初女の子らしい服装にします! スカートとかワンピースとか!(20歳)石原:そういうギャップいいよね! 普段はストリート系のカジュアルな感じなのに、2人で会うときはスカートとかワンピースとか着てきてくれる。ギャップ萌えです。<リスナーからのメッセージ>私が勝負服を組むときのポイントを紹介します。下半身が特に太っていて自信がないことから、カーゴパンツとかで足を隠しつつ、上はタンクトップなどですっきりさせます。ほんとに痩せなきゃやばい。(16歳)石原:なるほど。でも、上にタンクトップを着れるってことは、太ってない! 自信を持って!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/