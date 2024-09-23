¡ÖÉ×¡¦»°±ºÍ§ÏÂ¡×¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ50Ç¯¡Ä¡Ö»³¸ýÉ´·Ã¡×¤Ï¤Ê¤¼¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÉüµ¢¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡2¿Í¤Î¾Ú¸À¤«¤éÉ³²ò¤¯
Éüµ¢¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï1ÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡1980Ç¯11·î¤Ë»°±ºÍ§ÏÂ¡Ê72¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿»³¸ýÉ´·Ã¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¤ÏÆ±»þ¤Ë°úÂà¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï»°±º¤ÈÉ´·Ã¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤À¡£2¿Í¤¬¥°¥ê¥³¤ÎCM¤Î»£±Æ¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1974Ç¯¡£º£Ç¯¤Ï½Ð²ñ¤¤¤«¤é50Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£±Ç²è¡Ö°ËÆ¦¤ÎÍÙ»Ò¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤âÆ±Ç¯¤À¡£»°±º¤¬22ºÐ¡¢É´·Ã¤µ¤ó¤¬15ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢É´·Ã¤µ¤ó¤ÏÀï¸åºÇÂçµé¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ú¹âËÙÅßÉ§¡¿ÊüÁ÷¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³¸ýÉ´·Ã¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È´ó¤êÅº¤¦»°±ºÍ§ÏÂ¡¢30ºÐÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç
¡¡¾¼ÏÂ´ü¤Ï·ëº§¤ÈÆ±»þ¤Ë°úÂà¤¹¤ë½÷À·ÝÇ½¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£»þÂåÇØ·Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£1985Ç¯¤Ë¸µÂç´Ø¤Î¼ãÅèÄÅÏ»É×»á¡Ê67¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¹âÅÄ¤ß¤Å¤¨¡Ê64¡Ë¡¢1991Ç¯¤Ë·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó²ñÄ¹¤È·ëº§¤·¤¿¾®ÎÓËãÈþ¡Ê70¡Ë¤Î2¿Í¤â°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¤¬°ìÃÊÍî¤¹¤ë¤È¡¢Éüµ¢¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¹âÅÄ¤È¾®ÎÓ¤â¸ÂÄêÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£É´·Ã¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡É´·Ã¤µ¤ó¤ÎÉüµ¢ÏÃ¤Ï1990Ç¯Âå¤òÃæ¿´¤Ë²¿ÅÙ¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»°±º¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÉüµ¢ÏÃ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²»³Ú¶È³¦¤«¤é¤ÎËÜ¿Í¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î°ÍÍê¤Ï1ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê»°±ºÍ§ÏÂ¡¢½µ´©¿·Ä¬2020Ç¯7·î30Æü¹æ¡Ë
¡¡°Õ³°¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢»°±º¤ÈÉ´·Ã¤µ¤ó¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö°úÂà¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¥ê¥×¥í¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÅö»þ¤ÎËÙ¡Ê°ÒÉ×¡Ë¼ÒÄ¹¡¢ºÊ¤ÎÃ´Åö¤À¤Ã¤¿¾®ÅÄ¡Ê¿®¸ã¡Ë¤µ¤ó¤¬ºÊ¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¼é¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡É´·Ã¤µ¤ó¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¤¿¥Û¥ê¥×¥í¤¬¡¢É´·Ã¤µ¤ó¤Ë²¿¤â¹ð¤²¤Ì¤Þ¤Þ»Å»ö¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡£É´·Ã¤µ¤ó¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤ë¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÉ´·Ã¤µ¤ó¤ËÉüµ¢¤Î°Õ»Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ÎÅý°ì¸«²ò¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡É´·Ã¤µ¤ó¤Ï·ëº§Á°¡¢¡Ö»Å»ö¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È·è¤á¤¿¡£·ëº§Á°¤Î1980Ç¯9·î¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¡¢340ËüÉô¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¼«ÅÁÅª¥¨¥Ã¥»¡¼¡ØÁó¤¤»þ¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤½¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»°±º¤È¤ÎÊë¤é¤·¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡Ö»ä¤ÏÈà¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¡ØÁó¤¤»þ¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡ÀÎ¤âº£¤â¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÁªÂò¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤¬¡¢É´·Ã¤µ¤ó¤ÏºÇ½é¤«¤éÀì¶È¼çÉØ¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï»°±º¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¡¢¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ë¸Ø¤ê¤¹¤é´¶¤¸¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡°ìÊý¤Ç·ÝÇ½³¦¤ò·É±ó¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤â¡ØÁó¤¤»þ¡Ù¤ä»°±º¤ÎÃø½ñ¤òÆÉ¤à¤ÈÊ¬¤«¤ë¡£·ÝÇ½¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¼èºà¹¶Àª¤Ëíä°×¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡·ëº§Á°¤Ë¤ÏÉ´·Ã¤µ¤ó¤ÈÊ£¿ô¤Î·ÝÇ½¿Í¤ÎÃË½÷´Ø·¸¤¬°ìÊýÅª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¾¼ÏÂ´ü¤Ë»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥¿¡¼¸ò´¿¿Þ¡×¤Îµ»ö¤Ç¤¢¤ë¡£É´·Ã¤µ¤ó¤Ï»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ·º»ö¹ðÁÊ¤·¤¿¡£
¡¡¼èºà¹¶Àª¤Ï·ëº§¸å¤âÂ³¤¤¤¿¡£»°±º¤Î¼«ÅÁÅª¥¨¥Ã¥»¡¼¡ØÈï¼ÌÂÎ¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î½÷À¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬²Ö²°¤òÁõ¤¤¡¢²È¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Éüµ¢¤Ï¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤
¡¡Åìµþ¡¦¹âÎØ¤ÎÄ¶¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÅÔ²¼¤Î¹ñÎ©»Ô¤Î1¸Í·ú¤Æ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿1988Ç¯¤Î¤³¤í¤À¡£Åö»þ¡¢É´·Ã¤µ¤ó¤ÏÌÈµö¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼èºà¿Ø¤ÈÙæ¤ß¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¶µ½¬½êÄÌ¤¤¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÂ¼å¤ÊÉ´·Ã¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ø¤ÎÄ¾·â¼èºà¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¶È¤ò¼Ñ¤ä¤·¤¿»°±º¤¬Ë¡Ì³¾Ê¤Î¿Í¸¢ÍÊ¸î¶É¤ËÁÊ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë1989Ç¯4·î¡¢Åö»þ4ºÐ¤À¤Ã¤¿Ä¹ÃË¡¦»°±ºÍ´ÂÀÏ¯¡Ê40¡Ë¤ÎÍÄÃÕ±à¤ÎÆþ±à¼°¤Ç¡¢Êì»Ò¤Ï¼èºà¿Ø¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤ë¡£Í´ÂÀÏ¯¤¬¶±¤¨¤Æµã¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢É´·Ã¤µ¤ó¤Ï´®¤¨¤é¤ì¤º¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼èºà¿Ø¤òÇÓ½ü¤·¤¿¡£
¡¡»°±º²È¤Ë¤Ï¼¡ÃË¤Îµ®Âç¡Ê38¡Ë¤â¤¤¤¿¡£É´·Ã¤µ¤ó¤Ï2»ù¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë·üÌ¿¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡»ö¼Â¡¢É´·Ã¤µ¤ó¤ÏÉüµ¢¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬1ÅÙ¤â¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£»°±º¤Ï¼«ÅÁÅª¥¨¥Ã¥»¡¼¡ØÁêÀ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ë¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼èºà¤ÎÊý¡¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø±ü¤µ¤ó¤¬·ÝÇ½³¦¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÍÁ³¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤È¤¤¤¦²¾Äê¤ÎÏÃ¤ËÅú¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Å¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¤½¤ó¤ÊºÊ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë30Ç¯°Ê¾åµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤½¤ó¤ÊÂç¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¿´¤Î±ü¤Ë¤·¤Þ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ºÊ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢É×¼º³Ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¤é¼ºÎé¤ÊÃË¤Ç¤¹¡×
¡¡»°±º²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ´·Ã¤µ¤ó¤ÎÉüµ¢¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤ê¤È¤ÆÉ´·Ã¤µ¤ó¤Ï14ºÐ¤À¤Ã¤¿1973Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢21ºÐ¤À¤Ã¤¿1980Ç¯¤Ë¤Ï°úÂà¤·¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿7Ç¯È¾¤·¤«³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Í¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤À¤¬¡¢Àï¸åºÇÂçµé¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢ÌÞÂÎ¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤â¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢É´·Ã¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢²Î¼ê¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤æ¤¨¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÍÄ¤¤¾¯½÷¤¬¤ª²ÀÈ¸¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ´¸«¤ë¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¡ØÁó¤¤»þ¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Î¤È¤¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÉ´·Ã¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²Î¼ê»³¸ýÉ´·Ã¤ÎÃÂÀ¸¤ò¸ì¤ë»þ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ·ÐºÑÅª¤Ê¾õ¶·¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤ÎÍýÍ³¤Î1¤Ä¤¬·ÐºÑÅªÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡É´·Ã¤µ¤ó¤ÏÊì»Ò²ÈÄí¤Ç¡¢Êì¿Æ¤ÏÂÎ¤¬¼å¤¯¡¢Ëå¤â¤¤¤¿¤¿¤á¡¢É´·Ã¤µ¤ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤ÎÀ¸³è¤Ï³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ØÁó¤¤»þ¡Ù¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤Î°ìÃ¼¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É´·Ã¤µ¤ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ÎÃæ1¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿·Ê¹ÇÛÃ£¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¤³¤È¤À¡£ÇÛÃ£Àè¤ÏÌó200¸®¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤Ä¤¤¡£ÇÛÃ£¤Ë¤Ï¸áÁ°4»þ¤«¤éÆ±6»þ²á¤®¤Þ¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤âÀÎ¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÆµÙ¤ß¤ËÁáÄ«¤«¤é¿·Ê¹ÇÛÃ£¤ò¤ä¤ëÃæ³ØÀ¸¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£É´·Ã¤µ¤ó¤Ï²Î¤â±éµ»¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¹üÂÀ¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¿ôÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡É´·Ã¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¤âÊì¿Æ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿¡£»°±º¤ÎÎ¾¿Æ¤È¤âÆ±µï¤·¤¿¡£
¤â¤·¤âÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤é
¡¡¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Éüµ¢¤òÂÔË¾»ë¤¹¤ëÀ¼¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ÏºÇ½é¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£°ìÊý¤Ç²¾¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢NHK¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð¤Æ¡¢µÏ¿Åª¤Ê¹â»ëÄ°Î¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¹ÈÇò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï1990Ç¯Âå¡¢Ä¶ÌÜ¶Ì¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉ´·Ã¤µ¤ó¤Î¾·æÛ¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2019Ç¯¤ËÉ´·Ã¤µ¤ó¤¬½Ð¤·¤¿¥¥ë¥ÈºîÉÊ½¸¡Ø»þ´Ö¡Ê¤È¤¡Ë¤Î²ÖÂ« Bouquet du temps¡Ù¡ÊÆüËÜ¥ô¥©¡¼¥°¡Ë¤Ï20ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÀìÌç½ñ¤È¸Æ¤Ù¤ë¼ê·ÝËÜ¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÇä¤ì¤ë¤Î¤Ï°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤À¡£É´·Ã¤µ¤ó¤ÎËÜ¤Ê¤Î¤ÇÇä¤ì¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤«¤é¤Ïº£¤Ê¤ª¿ôÇ¯¤ª¤¤Ë´ë²èºîÉÊ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¤ÏÉ´·Ã¤µ¤ó¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¡õ¥½¥¦¥ëÄ´¤ÎºîÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¡ÖGOLDEN¡ùBEST¡¡MOMOE DISCO & SOUL¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤âÇä¤ì¤ë¤«¤é¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Åö¤Î»°±ºÉ×ÉØ¤Ë¤ÏÉ´·Ã¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ï´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¡£ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤ºî¶È¤À¤Ã¤¿¡Ø»þ´Ö¤Î²ÖÂ«¡Ù¤Î½ÐÈÇ¤¹¤éí´í°¤·¤¿¡£
¡ÖºÊ¤ÏÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â´ÔÎñ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¤ªÏÃ¤Ç¡¢µÇ°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤«¤È»Õ¾¢¤ÎÏÉÂôÎè»Ò¤µ¤ó¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·èÃÇ¤Î°ìÈÖ¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÊ¤È¤Ï¡Ø½Ð¤¹¤Ê¤é¡¢¡Ê°õÀÇ¤Ï¡Ë´óÉí¤ò¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Í¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ø´óÉí¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»°±º¡¢½µ´©¿·Ä¬2020Ç¯7·î30Æü¹æ¡Ë
¡¡2¿Í¤ÏÉ×ÉØÃç¤¬¤¹¤³¤Ö¤ëÎÉ¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤âÉüµ¢¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿±ó°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£2¿Í¤¬·ëº§°ÊÍè¡¢1ÅÙ¤â·ö²Þ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¡£¡Ö»ä¤ÏÈà¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤âÃç¤¬°¤«¤Ã¤¿¤é¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¡ÊÉ×ÉØ·ö²Þ¤Ï¡Ë¤Ê¤ó¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈñ¤ä¤¹¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê»°±ºÃø¡¢¡ØÁêÀ¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï»°±º¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤¬½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤³10Ç¯¤Î±Ç²è¤Î»Å»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¡Ö¥¢¥¦¥È¥ì¥¤¥¸ ¥Ó¥è¥ó¥É¡×¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ç¤ÏÈÜÎô¤Ê¥ä¥¯¥¶¤ÎÁÈÄ¹¤ò±é¤¸¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£
¡Ö64 -¥í¥¯¥è¥ó-¡×¡Ê2016Ç¯¡Ë¤Ç´ÓÏ½¤¢¤ë·Ù»¡´´Éô¤ò±é¤¸¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÉ÷¤ÎÅÅÏÃ¡×¡Ê20Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¿ÈÆâ¤Î»à¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æµã¤¤¸¤ã¤¯¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¤ò·üÌ¿¤Ë°Ö¤á¤ë¤ä¤µ¤·¤¤ÃË¤ËÊ±¤·¤¿¡£
¡Ö¥±¥¤¥³ ÌÜ¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï»ë³Ð¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡¢Ï·¤¤¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»ØÆ³¼Ô¤ò±é¤¸¤¿¡£½à¼ç±é¤Ç¤¢¤ë¡£ºîÉÊ¤ÏÉ¾È½¹â¤¯¡¢¥¥Í¥Þ½ÜÊó¥Ù¥¹¥È¡¦¥Æ¥ó¤ÎÆüËÜ±Ç²èºîÉÊ¾Þ¤Ê¤É±Ç²è¾Þ¤òÁí¥Ê¥á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÏTBS¡Ö¥¯¥í¥µ¥®¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ë½à¼ç±éµé¤Ç½Ð¤¿¡£º¾µ½»Õ¤ÎÀ¤³¦¤òÎ¢¤Çµí¼ª¤ë¹õËëÌò¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂ©Ä¹¤¯³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£±éµ»¤ÎÉý¤Î¹¤µ¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É´·Ã¤µ¤ó¤Ï1980Ç¯10·î5Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥è¥Ê¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸øÌó¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤ÏÉüµ¢¤ÏÉÔÍ×¤À¤Ã¤¿¡£
¹âËÙÅßÉ§¡Ê¤¿¤«¤Û¤ê¡¦¤Õ¤æ¤Ò¤³¡Ë
ÊüÁ÷¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£1990Ç¯¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ÊüÁ÷Ã´Åöµ¼Ô¡¢ÀìÌç°Ñ°÷¡£2015Ç¯¤ËËèÆü¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼ËèÆüÊÔ½¸¼¡Ä¹¡£2019Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Á°ÊüÁ÷ÈãÉ¾º©ÃÌ²ñ½ÐÈÇÊÔ½¸°Ñ°÷¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»×¤¤¤ä¤ê,
Áòº×,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Áòµ·,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²£ÉÍ,
ÀÅ²¬,
³ùÁÒ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
Ë¡Í×