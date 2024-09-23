ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÅðÎÝÏ¢È¯¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁíÎ©¤Á¡ª ¡Ö»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡×¡È°ÛÎã¡ÉÇ®¶¸¤ËSNS¤âÊ¨Æ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 6¡Ý5 ¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ê9·î22Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó54¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤ò·è¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï1»î¹ç2ÅðÎÝ¤Ç¡Ö52-55¡×¤ËÅþÃ£¡£µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÅðÎÝÏ¢È¯¤ËËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬Âç¤¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö52-54¡×Ã£À®¤Î¡È¶ÃÂ®¡ÉÅðÎÝ¤Ëµå¾ìÁíÎ©¤Á¤Î½Ö´Ö
¡¡ÂçÃ«¤Ï3²ó¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£³Ú¡¹¤ÈÆóÎÝ¤ò´Ù¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡ÖÅðÎÝ¤·¤¿¤À¤±¤Ç»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´î¤Ó¤è¤¦¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬0-4¤È4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿3²óÎ¢¡¢1»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂçÃ«¤ÏÇúÂ®¤Î¥é¥¤¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ÎÌ¾¼ê¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤µ¤¨¤âÊá¤ì¤Ê¤¤¡¢¹âÂ®ÂÇµå¤ÇÂçÃ«¤¬½ÐÎÝ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´Ö¤Ë°ìÎÝÁö¼Ô¤Î¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï»°ÎÝ¤ò´Ù¤ì¡¢1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡£ÅðÎÝ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤«¤ÇÂçÃ«¤Ï¡¢2ÈÖ¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÂÇÀÊ¤Ç²Ì´º¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¥»¥«¥ó¥É¤ËÁ÷µå¤¹¤ë¤â¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤Ï¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¤º¡£³Ú¡¹¥»¡¼¥Õ¤È¤Ê¤êÅðÎÝ¿ô¤ò54¤È¤·¤¿¡£ÅðÎÝ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ´î¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¿ô¡£¤Þ¤µ¤Ë»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤«¤Î´î¤Ó¤è¤¦¤ÇÂçÇ®¶¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅðÎÝ¤·¤¿¤À¤±¤Ç»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´î¤Ó¤è¤¦¡×¡ÖÅðÎÝ¤¤¿¡¼¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿¿¤Ð¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÀ®¸ùÎ¨¤¨¤°¤¤¤Ã¤Æ¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤ÎÂçÃ«¤µ¤ów¡×¡Ö³Ú¡¹ÅðÎÝw¡×¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼Ä¶¤¨¤·¤½¤¦w¡×¡Ö¿ÀÃ«¡×¡ÖÀäÂÐ¥¤¥Á¥í¡¼Ä¶¤¨¤ë¤ï¡×¡ÖÀäÂÐÆóÎÝ¤Ë¹Ô¤¯¥Þ¥ó¡×¡ÖÅðÎÝ¤Ï60¹Ô¤¤½¤¦¤À¤Ê¡×¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ÎÅðÎÝµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤½¤¦¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÂçÃ«¤Ï32Ï¢Â³ÅðÎÝ¼ºÇÔ¤Ê¤·¡£55ÅðÎÝ¤ËÂÐ¤·ÅðÎÝ¼ºÇÔ¤Ï4¤Ä¤À¤±¤ÇÅðÎÝÀ®¸ùÎ¨¤Ï94.8¡ó¡£¤³¤Î¤¢¤È55¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¥·¡¼¥ó¤Ç¤Þ¤¿¤âµå¾ì¤ÏÇ®¶¸¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤¬»ý¤ÄÆüËÜ¿Í¤ÎÁª¼ê¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿56ÅðÎÝ¤Ë¤¢¤È¡Ö1¡×¤ÈÇ÷¤ê¡¢60ÅðÎÝ¤ÎÂçÂæ¤ËÆÏ¤¯²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë