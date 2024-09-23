YouTuber²Ú¶â¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Îµó¼°Êó¹ð ¥¥¹¡¦¥Ï¥°¡ÄÌ©Ãå¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁ´¤Æ¤¬Âº¤¤¡×¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/23¡ÛSNS¾å¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ëYouTuber¡¦²Ú¶â¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤ê¤³¤¬9·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¡¦¤¿¤Ä¤ä¤È¤Îµó¼°¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ú¶â¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°2¥·¥ç¥Ã¥È
¤ê¤³¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î·ëº§¼°¡£²ÈÂ²¡¢¿ÆÍ§Ã£¤Ë¸«¼é¤é¤ì ¤³¤ÎÆü¤Î»×¤¤½Ð¤À¤±¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¡£¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¹¬¤»¤Ê1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµó¼°¤òÊó¹ð¡£¡Ö·ëº§¼°¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤º¡¼¤Ã¤È¤³¤ÎÆ°²è¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çº£Æü¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬Ã£¤Î·ëº§¼°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤¢¤¢¡Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ä¤·¤µ¤òÊç¤é¤»¤¿¡£
Æ±Æü¹¹¿·¤·¤¿YouTube¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â»²Îó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÂçÀÚ¤ËÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö²Ú¶â¤ÎYouTube¤Ï´¶¾ð¤ò¤Î¤»¤ÆÊÔ½¸¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯²¼¼ê¤¯¤½¤Ç¤â¼«Ê¬Ã£¤ÇÊÔ½¸¤¹¤ë»ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¤Ê¤Î¤Çº£²ó¤Ï·ëº§¼°¤È¤¤¤¦»ö¤â¤¢¤êÆÃ¤Ëº²¤ò¹þ¤á¤Æ¤â¤¦ËÜµ¤¤Çº²¤Ì¤±¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¡Öº£Æü¤ÎÆ°²è¤Ë¼«Ê¬Ã£¤ÎÂçÀÚ¤¬Á´¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤ä¤È¤ê¤³¤Î¥Ï¥°¤ä¥¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¡¢¤ê¤³¤¬ÎÞ¤°¤à»Ñ¤Þ¤Ç¹¬¤»°î¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ê¤³¤Á¤ã¤óÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬Âº¤¤¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿Í¤Ï¡¢2020Ç¯6·î¤Ë¡Ö²Ú¶â¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤È¤·¤ÆYouTube¤äInstagram¤Ê¤ÉSNS¤ò³«Àß¤·¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¡£¤¹¤ë¤ÈÅê¹Æ³«»Ï¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢Åö»þ¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤È¼õÉÕ¾î¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤¬Êü¤Ä¡¢µã¤±¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤ÎâÁ¤·¤¤¥é¥Ö¥é¥ÖÆ°²è¤ËÃíÌÜ¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê°ìÌöÏÃÂê¤Ë¡£
2023Ç¯4·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆþÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£É×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥«¥Ã¥×¥ë»þÂåÆ±ÍÍ¡¢¤æ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ê¤¬¤é¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê2¿Í¤ÎÆü¾ï¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÆ°²è¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Ã¥×¥ëYouTuber¤ÎÃæ¤Ç¤âÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ú¶â¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°2¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡²Ú¶â¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¤ê¤³¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î·ëº§¼°¡£²ÈÂ²¡¢¿ÆÍ§Ã£¤Ë¸«¼é¤é¤ì ¤³¤ÎÆü¤Î»×¤¤½Ð¤À¤±¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¡£¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¹¬¤»¤Ê1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµó¼°¤òÊó¹ð¡£¡Ö·ëº§¼°¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤º¡¼¤Ã¤È¤³¤ÎÆ°²è¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çº£Æü¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬Ã£¤Î·ëº§¼°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤¢¤¢¡Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ä¤·¤µ¤òÊç¤é¤»¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤ä¤È¤ê¤³¤Î¥Ï¥°¤ä¥¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¡¢¤ê¤³¤¬ÎÞ¤°¤à»Ñ¤Þ¤Ç¹¬¤»°î¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ê¤³¤Á¤ã¤óÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬Âº¤¤¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÆþÀÒ¤ÇÏÃÂê¤Î²Ú¶â¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¡È¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤È¼õÉÕ¾î¡É¤ÇÁ¢Ë¾¤ÎÅª
2¿Í¤Ï¡¢2020Ç¯6·î¤Ë¡Ö²Ú¶â¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤È¤·¤ÆYouTube¤äInstagram¤Ê¤ÉSNS¤ò³«Àß¤·¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¡£¤¹¤ë¤ÈÅê¹Æ³«»Ï¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢Åö»þ¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤È¼õÉÕ¾î¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤¬Êü¤Ä¡¢µã¤±¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤ÎâÁ¤·¤¤¥é¥Ö¥é¥ÖÆ°²è¤ËÃíÌÜ¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê°ìÌöÏÃÂê¤Ë¡£
2023Ç¯4·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆþÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£É×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥«¥Ã¥×¥ë»þÂåÆ±ÍÍ¡¢¤æ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ê¤¬¤é¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê2¿Í¤ÎÆü¾ï¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÆ°²è¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Ã¥×¥ëYouTuber¤ÎÃæ¤Ç¤âÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û