¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡¡ÊÆ¤ÎË¤ÃÆ¹©¾ì¤òË¬Ìä¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤¬¾¡Íø¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¹ñÏ¢Áí²ñ¤Î½ÐÀÊ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ë¤¢¤ëË¤ÃÆ¤ÎÀ½Â¤¹©¾ì¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤òË¬¤ì¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬¥í¥·¥¢·³¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç»È¤¦155¥ß¥êË¤ÃÆ¤ÎÀ½Â¤¹©¾ì¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏ¾åÀï¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë155¥ß¥êË¤ÃÆ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë300ËüÈ¯°Ê¾å¶¡Í¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤³¤½Ì±¼ç¼çµÁ¤¬¾¡Íø¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡×¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ïº£½µ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤ë¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç±éÀâ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢26Æü¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¡¢À¾Â¦¤«¤é¶¡Í¿¤µ¤ì¤¿Ä¹µ÷Î¥Ê¼´ï¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤Î´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
²èÁü¡§¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÎSNS¤«¤é
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤òË¬¤ì¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬¥í¥·¥¢·³¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç»È¤¦155¥ß¥êË¤ÃÆ¤ÎÀ½Â¤¹©¾ì¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏ¾åÀï¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë155¥ß¥êË¤ÃÆ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë300ËüÈ¯°Ê¾å¶¡Í¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤³¤½Ì±¼ç¼çµÁ¤¬¾¡Íø¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡×¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ïº£½µ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤ë¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç±éÀâ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢26Æü¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¡¢À¾Â¦¤«¤é¶¡Í¿¤µ¤ì¤¿Ä¹µ÷Î¥Ê¼´ï¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤Î´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
²èÁü¡§¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÎSNS¤«¤é