°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡Ö±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤µ¤¹¤±¤Í¤§¤«¡©¡×¡Ä¡Ö²ñÄÅÈÍ¸ø¹ÔÎó¡×¤ËÅÐ¾ì¡¢²ñÄÅÊÛ¸ò¤¨¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¡¡Ö²ñÄÅ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Î¥á¥¤¥ó¹Ô»ö¡Ö²ñÄÅÈÍ¸ø¹ÔÎó¡×¤¬£²£²Æü¡¢Ê¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¤ÎÄá¥ö¾ë¼þÊÕ¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡±«¤ÎÃæ¡¢²ñÄÅÃÏÊý¤ÎÎòÂåÎÎ¼ç¤ä¤æ¤«¤ê¤ÎÉð¾¤é¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤¿Ìó£¶£°£°¿Í¤ÎÂâÎó¤¬¾ë²¼Ä®¤òÎý¤êÊâ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢£Î£È£Ë¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÈ¬½Å¤Îºù¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¿·ÅçÈ¬½ÅÌò¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Äá¥ö¾ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½Ð¿Ø¼°¤Ç¡¢°½À¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤±¤Í¤§¤«¡ÊÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡Ë¡©¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤Ê¤·¡×¤È²ñÄÅÊÛ¤ò¸ò¤¨¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤Ä¤ê¤Ç¤Ï¡¢¿Ø±©¿¥¤ä¤Ï¤Á¤Þ¤¡¢¹ÃÑÉ¡Ê¤«¤Ã¤Á¤å¤¦¡Ë¤Ê¤É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿Éð¼Ô¤¿¤Á¤Î¹ÔÎó¤¬³¹Ãæ¤ò¹Ô¿Ê¤·¡¢²ñÄÅ¤ÎÎò»Ë¤ò¤·¤Î¤ÖÍ¦ÁÔ¤Ê»þÂå³¨´¬¤òÈäÏª¤·¤¿¡£°½À¥¤µ¤ó¤â¹ÔÎó¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢±èÆ»¤ÎÂçÀª¤Î¸«ÊªµÒ¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£