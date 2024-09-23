Âè7²óÍ¢ÆþÇî¡¢70°Ê¾å¤Î¹ñ¡¦¹ñºÝµ¡´Ø¤Î½ÐÅ¸¤¬³ÎÄê¡½Ãæ¹ñ
Âè7²óÃæ¹ñ¹ñºÝÍ¢ÆþÇîÍ÷²ñ¡ÊÍ¢ÆþÇî¡Ë¤¬11·î5Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¾å³¤»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¹ñºÝÍ¢ÆþÇîÍ÷¶É¤¬19Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÜ²¼¡¢¹ñ²ÈÅ¸¤Î½àÈ÷ºî¶È¤¬Ãá½ø¤è¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÐÅ¸¤¹¤ë¹ñ¤È¹ñºÝµ¡´Ø¤ÏÅ¸¼¨ÉÊ¤Î½àÈ÷¤ä¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÀß·×ÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç70°Ê¾å¤Î¹ñ¤È¹ñºÝµ¡´Ø¤Î½ÐÅ¸¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÐÅ¸Áí¿ô¤ÏÁ°²ó¤ÎÂè6²óÍ¢ÆþÇî¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡¢¥Ù¥Ê¥ó¡¢¥Ö¥ë¥ó¥¸¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤È¹ñÏ¢»ùÆ¸´ð¶â¡Ê¥æ¥Ë¥»¥Õ¡Ë¤Ï½é¤Î¹ñ²ÈÅ¸¤Ø¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£¿·²Ú¼Ò¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¹ñ²ÈÅ¸¤Ï2¹ñ´Ö¤Î¹ñ¸ò¼ùÎ©µÇ°¥¤¥ä¡¼¡¢Ê¸²½´Ñ¸÷Ç¯¡¢¿ÍÅª¡¦Ê¸²½Åª¸òÎ®Ç¯¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢2¹ñ´Ö¶¨ÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤¬½ÅÍ×¤ÊÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£´Ø·¸¹ñ¡¦¹ñºÝµ¡´Ø¤Ï²ñ´üÃæ¡¢ËÉÙ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê2¹ñ´Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÂÐÃæ¶¨ÎÏ¤ÎÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦Ãæ¹ñ¹ñ¸ò¼ùÎ©60¼þÇ¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÊ£¿ô¤Î¶È³¦¥È¥Ã¥×´ë¶È¤ò½¸¤á¤Æ¡¢Î¾¹ñ¤ÎÍ§¹¥¸òÎ®¤ÎÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥ª¥¹¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¥é¥ª¥¹Å´Æ»¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥é¥ª¥¹¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆ±Å´Æ»¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢±èÀþÃÏ°è¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¤Ë¿·¤¿¤Ê³èÎÏ¤òÃíÆþ¤·¤¿¤«¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë