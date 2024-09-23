¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÀï¤¦¾ðÇ®¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×½ªÎ»´ÖºÝ¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Ç·àÅª¥É¥í¡¼¤Î¥·¥Æ¥£¡¢¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¼ºÅÀ»þ¤ÎÈ½Äê¤ËÉÔËþ¡ÖºÇ½é¤Ï¥«¥¤¥ë¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿¤¬¡Ä¡×
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç¤Î¥É¥í¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥Æ¥£¤Ï22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè5Àá¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¡£ÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÀèÀ©ÃÆ¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¤â¡¢Í×¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¥í¥É¥ê¤¬Éé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Á°È¾¤À¤±¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤¹¸·¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡£Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬Âà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤¹¤È¸åÈ¾¤Ï¿ôÅªÍÍø¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÃæ¡¹¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Ë¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì2-2¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤òÂà¾ì¤µ¤»¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¥Ð¡¼¼ç¿³¤ÎÈ½Äê¤Ë·ãÅÜ¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡õ¥Û¡¼¥ô¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥óÀï¤Ç¤Î¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤ËÂ³¤¯ÃÙ±ä¤Ç¤ÎÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤¦¤·¤¿È½Äê¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î²ÁÃÍ¤òÍî¤È¤¹¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤¬¡¢²æ¡¹¤ÏÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î²¦ºÂÃ¥¼è¤òÁÀ¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÀï¤¦¾ðÇ®¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ëº£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¬¤½¤Î¸å¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¡£¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£2¼ºÅÀÌÜ¤Î²æ¡¹¤Î¼éÈ÷¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¸ùÀÓ¤òÇ§¤á¤¿¤¤¡×
¡Ö¥·¥Æ¥£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤É¤Î¥¯¥é¥ÖÁê¼ê¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï(CK¤Ç)Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤À¡£¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤Ï¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤È¤Æ¤â¶¯¤¯¡¢Ëè»î¹ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö11ÂÐ10¤Ç¤Ï»î¹ç¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¡£¥í¥É¥ê¤¬¤¤¤ì¤Ð°ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¤È¥¸¥ç¥ó°Ê³°¤Ï¥¯¥í¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï²æ¡¹¤è¤ê¿ÈÂÎÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÄ¹¤¤´Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤Â³¤±¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ò¾Î¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²æ¡¹¤ÏÇ¦ÂÑ¶¯¤¯Àï¤Ã¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ë¤Æ¡¢1¼ºÅÀÌÜ¤Î¾ìÌÌ¤Ë¸ÀµÚ¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¥Ð¡¼¼ç¿³¤¬¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤È¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤òÀâÌÀ¤Î¤¿¤á¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÁá¡¹¤Ë¥×¥ì¡¼¤òºÆ³«¤µ¤»¡¢¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Î½àÈ÷¤¬À°¤ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤«¤é¼ºÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇºÇ½é¥«¥¤¥ë¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥«¥¤¥ë¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¿³È½¤ÏÈà¤ËÂ¾¤ÎÁª¼ê¤È°ì½ï¤ËÏÃ¤·¤ËÍè¤ë¤è¤¦¸À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¿³È½¤Ï¡ØÏÃ¤·¤ËÍè¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¼¡¤Ï¤â¤¦Èà¤é¤ÈÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥·¥Æ¥£¤Ï22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè5Àá¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¡£ÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÀèÀ©ÃÆ¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¤â¡¢Í×¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¥í¥É¥ê¤¬Éé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Á°È¾¤À¤±¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤¹¸·¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡£Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬Âà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤¹¤È¸åÈ¾¤Ï¿ôÅªÍÍø¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÃæ¡¹¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Ë¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì2-2¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤¬¡¢²æ¡¹¤ÏÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î²¦ºÂÃ¥¼è¤òÁÀ¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÀï¤¦¾ðÇ®¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ëº£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¬¤½¤Î¸å¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¡£¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£2¼ºÅÀÌÜ¤Î²æ¡¹¤Î¼éÈ÷¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¸ùÀÓ¤òÇ§¤á¤¿¤¤¡×
¡Ö¥·¥Æ¥£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤É¤Î¥¯¥é¥ÖÁê¼ê¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï(CK¤Ç)Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤À¡£¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤Ï¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤È¤Æ¤â¶¯¤¯¡¢Ëè»î¹ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö11ÂÐ10¤Ç¤Ï»î¹ç¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¡£¥í¥É¥ê¤¬¤¤¤ì¤Ð°ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¤È¥¸¥ç¥ó°Ê³°¤Ï¥¯¥í¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï²æ¡¹¤è¤ê¿ÈÂÎÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÄ¹¤¤´Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤Â³¤±¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ò¾Î¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²æ¡¹¤ÏÇ¦ÂÑ¶¯¤¯Àï¤Ã¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ë¤Æ¡¢1¼ºÅÀÌÜ¤Î¾ìÌÌ¤Ë¸ÀµÚ¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¥Ð¡¼¼ç¿³¤¬¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤È¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤òÀâÌÀ¤Î¤¿¤á¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÁá¡¹¤Ë¥×¥ì¡¼¤òºÆ³«¤µ¤»¡¢¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Î½àÈ÷¤¬À°¤ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤«¤é¼ºÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇºÇ½é¥«¥¤¥ë¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥«¥¤¥ë¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¿³È½¤ÏÈà¤ËÂ¾¤ÎÁª¼ê¤È°ì½ï¤ËÏÃ¤·¤ËÍè¤ë¤è¤¦¸À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¿³È½¤Ï¡ØÏÃ¤·¤ËÍè¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¼¡¤Ï¤â¤¦Èà¤é¤ÈÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é