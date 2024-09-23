ÆÃÂçHR¤Ë¤Ë¤³¤ê¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¤Þ¤¿¤Þ¤¿HR¤ÈÅðÎÝ¤ÇÌ¥¤»¤ë¡¡ÂÇÎ¨¤âºÆ¤Ó3³ä¤Ø¡¡¡È53-55¡É¤Ç»Ä¤ê6»î¹çºÆ¤ÓÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤«
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¡ß¡¼5¥í¥Ã¥¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î50HR50ÅðÎÝ¤Î¡È50-50¡É¤òÄ¶¤¨¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç1¥Û¡¼¥Þ¡¼¡¢2ÅðÎÝ¤ò·è¤á¡¢µÏ¿¤ò¡È53-55¡É¤Ø¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬À©µåÆñ¤Ç¡¢5¿ÍÏ¢Â³¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤·¡¢3¼ºÅÀ¤È¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÂè1ÂÇÀÊ¤«¤é¥ì¥Õ¥È¤Ø¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¤â¥é¥¤¥È¤Ø¥Ò¥Ã¥È¤È¤³¤ÎÆü¤â¥Ð¥Ã¥È¤«¤é²÷²»¤¬¶Á¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤â²÷Â¤Ï·òºß¡£54¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤òÀ®¸ù¤µ¤»²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Âè3ÂÇÀÊ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤ÎÂÇÀÊ¤ÇºÆ¤Ó¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢ºÆ¤ÓÅðÎÝ¡£Ä¾¶á5»î¹ç¤Ç7¤Ä¤ÎÅðÎÝ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢55ÅðÎÝ¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£9²ó¥¦¥é¤Î1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¾ìÌÌ¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢4µåÌÜ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤½¤ì¤È¤ï¤«¤ëÆÃÂç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤Î´é¤Ë¤â¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¯¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¥Á¡¼¥à¤Ï¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢5ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ1ÂÇÅÀ2ÅðÎÝ¡£º£µ¨¤ÎÂÇÎ¨¤ò.301¤È¤·8·î11Æü°ÊÍè¤Î3³äÂæ¤ËÌá¤¹³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£