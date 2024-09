ILLIT¡¢10·î21Æü¤Ë2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖI¡ìLL LIKE YOU¡×¤ÇÂÔË¾¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯·èÄê¡ª

ILLITが来月カムバックし、第5世代ガールズグループのワントップ確立への一歩を踏み出す。彼女たちは本日(23日)0時、グローバルファンダムライフプラットフォームのWeverseを通じて「10月21日、2ndミニアルバム『I'LL LIKE YOU』をリリースする」と明らかにした。デビューアルバム「SUPER REAL ME」でILLITは「私の本当の姿」を表現したが、次作の「I'LL LIKE YOU」では、今この瞬間に没頭する「私」の2つ目のストーリーだ。ILLITは「I'LL LIKE YOU」を通して、親しくなりたい「君」に出会って悩みながらも、私だけの答えを見つけて駆けつける“まっすぐな魅力”を見せる予定だ。

ILLITの新譜は3月にリリースされた1stミニアルバム「SUPER REAL ME」以降、約7ヶ月ぶり。彼女たちはENHYPENが所属するBELIFT LABが初めて手がけたガールズグループで、3月のデビューと同時にグローバルチャートを席巻した。1stミニアルバム「SUPER REAL ME」は、アメリカ・ビルボードのメインチャートである「ビルボード200」にランクイン、タイトル曲「Magnetic」は「ホット100」と英国「オフィシャルシングルトップ100」にランクインする新記録を打ち立てた。これらはいずれもK-POPグループのデビューアルバム、デビュー曲初の記録だ。また「Magnetic」は、Spotifyで2024年上半期に発表されたK-POP楽曲の中で海外で最も多くストリーミング再生され、直近ではストリーミング4億回再生を突破。これは同じストリーミング数に到達したK-POPグループのデビュー曲史上最速の記録となった。ILLITはショートフォームプラットフォーム内での人気も高い。TikTokが発表した「今年の夏の歌 2024(Songs of the Summer 2024)」では、「Magnetic」が韓国6位と日本5位にチャートインを果たした。「Magnetic」は今でも全世界のチャートの上位圏にランクインし続け、韓国をはじめ日本やグローバルで頭角を現わしている。「I'LL LIKE YOU」の予約販売は本日(23日)午前11時からスタートする。ILLITは10月21日午後6時に2ndミニアルバムを発売し、続いて同月23日午後7時にファン向けのショーケースを開催する予定だ。「Magnetic」旋風を巻き起こしたILLITが披露する最新アルバムに、大きな注目が集まっている。