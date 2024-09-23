ÂçÃ«æÆÊ¿54¡õ55ÅðÎÝ¡¡ÄÌ»»204¾¡¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤Ï¡Ö¤Ä¤ÞÀè¡×¤ËÃíÌÜ¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¡¢¤ä¤ä³°Â¦¤«¤é¡Ä¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¡Ý5¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ê2024Ç¯9·î22Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè5ÂÇÀÊ¤Ç2Àï¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ëº£µ¨53¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£3²ó¤È7²ó¤Ë¤ÏÅðÎÝ¤âÀ®¸ù¤µ¤»¡¢º£µ¨55ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥ÈLA¡×¤¬»î¹ç¤òÃæ·Ñ¡£¼Â¶·¤ò¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Í¥ë¥½¥ó»á¡¢²òÀâ¤òÄÌ»»204¾¡¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤Î¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼»á¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡0¡½4¤Ç·Þ¤¨¤¿3²óÎ¢¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï1»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£ÂçÃ«¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢Äã¤á¤ÎÄ¾µå¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¡£105.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó170.4¥¥í¡Ë¤Î±Ô¤¤ÂÇµå¤ÏÆóÎÝ¼ê¤Î¥°¥é¥Ö¤Î²¼¤òÈ´¤±¡¢2ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤·¤¿¡£°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÆóÅð¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥ë¥½¥ó»á¤¬¡ÖÅðÎÝÀ®¸ù¡£¤³¤ì¤Ç54ÅðÎÝÌÜ¤Ç¤¹¡£¸«»ö¤ÊÅðÎÝ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Â¶·¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼»á¤Ï¡ÖÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¥ê¡¼¥É¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤Î³°Â¦¤Ë¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¾ï¤Ë±¦ÍãÂ¦¤Ë¤Ä¤ÞÀè¤ò³ê¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÂçÃ«¤ÎÅðÎÝ¤Î¡ÈÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë7²ó¤Ë¤ÏÂçÃ«¤¬±¦ÏÓ¥Ò¥ë¤«¤é±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÂÇÎ¨3³ä¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤Î»î¹ç2¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤È¤Ê¤ë55ÅðÎÝ¤ËÀ®¸ù¡£
¡¡¤³¤ÎÅðÎÝ¤Ë¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁ÷µå¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÂ¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÃ«¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï³°ÌîÂ¦¡¢ÎÝ¤Î±ï¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¤¦¤Þ¤¯ÆóÎÝ¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¬ÀÚ¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¡¢¤ä¤ä³°Â¦¤«¤é¤Ä¤ÞÀè¤ò³ê¤ê¹þ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÙ¤«¤ÊÅðÎÝ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¶Ã°Û¤Î32²óÏ¢Â³À®¸ù¤Ç¡¢2001Ç¯¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¤¬µÏ¿¤·¤¿ÆüËÜÁª¼êºÇÂ¿56ÅðÎÝ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£