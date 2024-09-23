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¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¡¢´Ú¹ñ¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊKorea Open 2024¡Ë¤Ï22Æü¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç²ñÂè3¥·¡¼¥É¤Î¥Ù¥¢¥È¥ê¡¼¥¹¡¦¥Ï¥À¡¼¥É¡¦¥Þ¥¤¥¢¡ÊBeatriz Haddad Maia¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬1-6¡¢6-4¡¢6-1¤ÇÂè1¥·¡¼¥É¤Î¥À¥ê¥¢¡¦¥«¥µ¥¥Ê¡ÊDaria Kasatkina¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
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