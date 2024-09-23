Èà¡Ö2ÈÖÌÜ¤Î½÷¤¬²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×Éâµ¤¸½¾ì¤ËÁø¶ø¡£¤¹¤ë¤ÈÉâµ¤Áê¼ê¤«¤é¡Ú¶ÃØ³¤Î»ö¼Â¡Û¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¡Ä¢ªÉâµ¤¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤½÷À¤Î¹ÔÆ°
Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉâµ¤¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ò¼«Ìä¼«Åú¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢Éâµ¤¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤¡¢Á´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ç¤¹¤¬¡ÖÈà¤¬Ë¾¤à¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢¤È¤¤ËÉâµ¤¤Ø¤ÎÆ»¤òºî¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö²¿¤Ç¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦´Ø·¸¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¿´¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤¹¤®¤ë¤È¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤¬¸«¼º¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
½ª¤¤¤Ë¤Ï¡¢¼«¸Ê¼çÄ¥¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÔÊ¿Åù¤Ê´Ø·¸¤¬Â³¤¡¢¤½¤ì¤¬Éâµ¤¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Îø°¦·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿®ÍÑ¤Ç¤¤ëÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Á¡¢º¤¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÆ±µïÃæ¤ÎÈà¤¬¡¢²È¤ËÉâµ¤Áê¼ê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØºÇÄã¤è¡ª¡Ù¤È¶«¤Ö¤È¡Ø2ÈÖÌÜ¤Î½÷¤¬²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¾Ð¤ï¤ì¡Ä¡£¤½¤·¤ÆÉâµ¤Áê¼ê¤Î½÷À¤«¤é¡¢Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ä¤ÏÊóÉü¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê20Âå¡¿½÷À¡Ë
¤â¤·¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉâµ¤¤ÎÃû¸õ¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°¤¤¤Î¤ÏÉâµ¤¤ò¤·¤¿Â¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¹¤®¤º¡¢¿´¤Î¥±¥¢¤òÍ¥Àè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢Éâµ¤¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²á¾ê¤Ê¼«¸Êµ¾À·
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤¡¢Á´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ç¤¹¤¬¡ÖÈà¤¬Ë¾¤à¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢¤È¤¤ËÉâµ¤¤Ø¤ÎÆ»¤òºî¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö²¿¤Ç¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦´Ø·¸¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼þ°Ï¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤
²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¿´¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤¹¤®¤ë¤È¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤¬¸«¼º¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
½ª¤¤¤Ë¤Ï¡¢¼«¸Ê¼çÄ¥¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÔÊ¿Åù¤Ê´Ø·¸¤¬Â³¤¡¢¤½¤ì¤¬Éâµ¤¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Îø°¦·Ð¸³¤ÎÀõ¤µ
Îø°¦·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿®ÍÑ¤Ç¤¤ëÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Á¡¢º¤¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉÔÀ¿¼Â¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤
¡ÖÆ±µïÃæ¤ÎÈà¤¬¡¢²È¤ËÉâµ¤Áê¼ê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØºÇÄã¤è¡ª¡Ù¤È¶«¤Ö¤È¡Ø2ÈÖÌÜ¤Î½÷¤¬²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¾Ð¤ï¤ì¡Ä¡£¤½¤·¤ÆÉâµ¤Áê¼ê¤Î½÷À¤«¤é¡¢Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ä¤ÏÊóÉü¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê20Âå¡¿½÷À¡Ë
¤â¤·¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉâµ¤¤ÎÃû¸õ¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°¤¤¤Î¤ÏÉâµ¤¤ò¤·¤¿Â¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¹¤®¤º¡¢¿´¤Î¥±¥¢¤òÍ¥Àè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë