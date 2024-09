◆櫻坂46、10thシングル「I want tomorrow to come」新ビジュアル

【モデルプレス=2024/09/23】櫻坂46が、10月23日に発売する10枚目シングル「I want tomorrow to come」より、新ビジュアルを解禁された。併せて、同楽曲の先行配信とMusic Videoの公開も決定した。センターを務める三期生・山下瞳月が頂上に出で立ち、グループの次なる未来に向かう眼差しが印象的な新ビジュアル。Music VideoのYouTubeプレミア公開ページもオープンし、9月25日22時の公開となる。Music Video公開に先駆けて、タイトル曲「I want tomorrow to come」のストリーミング&ダウンロード先行配信されることも決定し、配信は9月25日0時からとなる。

◆櫻坂46 10th Single「I want tomorrow to come」

2024年は二期生・山崎天(※「崎」は正式には「たつさき」)がセンターを務めた8thシングル“何歳の頃に戻りたいのか?”、桜舞う春のアリーナツアー、満員御礼で11万人を動員した東京ドーム公演2デイズ、山下がセンターとなった9thシングル“自業自得”、夏フェス・イベントの出演と幅広く、かつ濃厚な活動を送っている。これらの活動を経て成長・進化を遂げた彼女たちがこの楽曲で新しい櫻坂46を見せてくれることを期待したい。(modelpress編集部)【Blu-ray付き】初回仕様限定盤 TYPE-A/SRCL-13030〜13031初回仕様限定盤 TYPE-B/SRCL-13032〜13033初回仕様限定盤 TYPE-C/SRCL-13034〜13035初回仕様限定盤 TYPE-D/SRCL-13036〜13037初回仕様限定盤・封入特典応募特典シリアルナンバー封入メンバー生写真(各TYPE別27種より1枚ランダム封入)【通常盤/CDのみ】CD only/SRCL-13038【Not Sponsored 記事】