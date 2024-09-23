¡Ú¥¢¥ó¥À¡¼3000±ß¡Û¥é¥Í¡¼¥¸¥å¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¥Ñ¥±¤ÇÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡ª¥Û¥ê¥Ç¡¼µ¤Ê¬¤¢¤²¤Æ¤³¡Á
´Ú¹ñÈ¯¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLANEIGE¡Ê¥é¥Í¡¼¥¸¥å¡Ë¡×¤«¤é¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2024¡ØOPEN YOUR HOLIDAY¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÆ¤Î3¼ï¤Î¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç10·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤À¤«¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤È¤·¤Æ¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡Ä¡ª
ÊõÀÐÈ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥Í¡¼¥¸¥å¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»BOX
2024Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯¤Ë¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼3¼ï¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯ ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥ß¥Ë¥º¡×¡ÊÀÇ¹þ2640±ß¡Ë¡£
¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥ó¥´¡¼¡Ù¡Ø¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥á¥í¥ó¡Ù¡Ø¥Ô¡¼¥Á¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Î3¼ïÎà¤Ç¡¢´¨¤¯¤Ê¤ëÅß¤ËÆî¹ñ¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢²Æ¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¹á¤ê¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ì¤Ð¥Ð¥«¥ó¥¹µ¤Ê¬¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¡ý
¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ì¸Ä¤ò¤·¤Î¤Ð¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤Î¤¿¤Ó¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò¥Ñ¥Ã¤È²Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ã¥×¤Î¥Ê¥¤¥È¥±¥¢¤âÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ª¤«¤ï
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÀÖ¤ÈÇò¤ÎÊñÁõ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯ ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥±¥¤¥ó¡×¡ÊÀÇ¹þ2750±ß¡Ë¡£¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¾ó¾õ¤Î¤ª²Û»Ò¡È¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥±¥¤¥ó¡É¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
Åß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢´Å¤¯¤ÆÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ß¥ó¥È¤Î¹á¤ê¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿¥Ð¥Ë¥é¤Î´Å¤µ¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìë¡¢¿°¤ËÅÉ¤Ã¤Æ³Ñ¼Á¥±¥¢¡ß½¸ÃæÊÝ¼¾¡ª´¥Áç¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤â¤Á¥×¥ë¥ê¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆüÃæ¤Î¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¤â¸ÂÄêÉÊ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë
¡Ö¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¦¥£¥Ð¡¼¥à ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥±¥¤¥ó¡×¡ÊÀÇ¹þ1870±ß¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯ ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥±¥¤¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¥ß¥ó¥È¤Ë¥Ð¥Ë¥é¤Î´Å¤µ¤¬ÍÏ¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢Åß¤Ã¤Ý¤¤¹á¤ê¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÆüÃæÍÑ¤Ç¡¢¥Ä¥ä´¶¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼ê»ý¤Á¤Î¥ê¥Ã¥×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ»È¤Ã¤Æ¤à¤Ã¤Á¤ê¥ê¥Ã¥×¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡Ä¡ª
»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡©¥Á¥å¡¼¥Ö¥¿¥¤¥×¤Ï8·îËö¤ËÆüËÜ¾åÎ¦¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤µ¤é¤ËºÇÀèÃ¼¤Ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¡£
È¯ÇäÆü¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡Á¡ª
¥é¥Í¡¼¥¸¥å¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2024 Âè1ÃÆ¤Î3¼ï¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡õ¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤ä¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢10·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¸«Æ¨¤·¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¶á¤¯¤Î¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.laneige.com/jp/ja/index.html
»²¾È¸µ¡§¥¢¥â¡¼¥ì¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
Âè1ÃÆ¤Î3¼ï¤Î¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç10·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤À¤«¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤È¤·¤Æ¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡Ä¡ª
ÊõÀÐÈ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥Í¡¼¥¸¥å¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»BOX
2024Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯¤Ë¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼3¼ï¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯ ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥ß¥Ë¥º¡×¡ÊÀÇ¹þ2640±ß¡Ë¡£
¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ì¸Ä¤ò¤·¤Î¤Ð¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤Î¤¿¤Ó¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò¥Ñ¥Ã¤È²Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ã¥×¤Î¥Ê¥¤¥È¥±¥¢¤âÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ª¤«¤ï
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÀÖ¤ÈÇò¤ÎÊñÁõ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯ ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥±¥¤¥ó¡×¡ÊÀÇ¹þ2750±ß¡Ë¡£¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¾ó¾õ¤Î¤ª²Û»Ò¡È¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥±¥¤¥ó¡É¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
Åß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢´Å¤¯¤ÆÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ß¥ó¥È¤Î¹á¤ê¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿¥Ð¥Ë¥é¤Î´Å¤µ¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìë¡¢¿°¤ËÅÉ¤Ã¤Æ³Ñ¼Á¥±¥¢¡ß½¸ÃæÊÝ¼¾¡ª´¥Áç¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤â¤Á¥×¥ë¥ê¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆüÃæ¤Î¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¤â¸ÂÄêÉÊ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë
¡Ö¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¦¥£¥Ð¡¼¥à ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥±¥¤¥ó¡×¡ÊÀÇ¹þ1870±ß¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯ ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥±¥¤¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¥ß¥ó¥È¤Ë¥Ð¥Ë¥é¤Î´Å¤µ¤¬ÍÏ¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢Åß¤Ã¤Ý¤¤¹á¤ê¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÆüÃæÍÑ¤Ç¡¢¥Ä¥ä´¶¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼ê»ý¤Á¤Î¥ê¥Ã¥×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ»È¤Ã¤Æ¤à¤Ã¤Á¤ê¥ê¥Ã¥×¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡Ä¡ª
»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡©¥Á¥å¡¼¥Ö¥¿¥¤¥×¤Ï8·îËö¤ËÆüËÜ¾åÎ¦¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤µ¤é¤ËºÇÀèÃ¼¤Ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¡£
È¯ÇäÆü¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡Á¡ª
¥é¥Í¡¼¥¸¥å¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2024 Âè1ÃÆ¤Î3¼ï¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡õ¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤ä¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢10·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¸«Æ¨¤·¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¶á¤¯¤Î¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.laneige.com/jp/ja/index.html
»²¾È¸µ¡§¥¢¥â¡¼¥ì¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹