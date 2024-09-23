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Baaaaack and fooooorth, back and forth
Yuyaaaaan yuyooooon, Yuya yuyon
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On which the sun spilled its rays
Sarasara, sarasara
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