1300Ëü±ß¤Î¥Þ¥Ä¥À¡ÖÄ¶¹âµé¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×!? ¡È¥ì¥¶¡¼¡ßËÜÌÚÌÜ¡ÉºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö¤á¤Á¤ã¹ë²ÚÆâÁõ¡×¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ª ¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡Ö´ÝÌÜ4Åô¡×ÅëºÜ¤·¤¿¥Õ¡¼¥¿¥ó»ÅÍÍ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï
Ä¶¹âµé¤Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ö¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×!?
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ë²Ú¤ÊÆâÁõ¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥¤¥·¥ó¡×¤â¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ÖÃíÌÜ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥¤¥·¥ó¤È¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¼«Æ°¼Ö¥³¡¼¥Á¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¡¼¥¿¥ó¡¦¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Ó¥ë¥º¡×¤¬¡¢¥Þ¥Ä¥À¡Ö¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬1300Ëü±ß¤Î¥Þ¥Ä¥À¡ÖÄ¶¹âµé¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡Ê64Ëç¡Ë
¡¡¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¤¬1989Ç¯¤«¤é¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·Â³¤±¤ëÅÁÅýÅª¤Ê2¥·¡¼¥¿¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ç¡¢¥®¥Í¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤â¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯À¸»º¤µ¤ì¤¿2¿Í¾è¤ê¾®·¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¸½¹Ô·¿¤È¤Ê¤ë4ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó»ÅÍÍ¤Î¡ÖMX-5¡×¡Ë¤ò¥«¥¹¥¿¥à¤·¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤«¤éÆâÁõ¤Þ¤ÇÂçÉý¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥¤¥·¥ó¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡È1930Ç¯Âå¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ë¤á¤Æ¥ì¥È¥í¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ò³ÍÆÀ¡£
¡¡´ÝÌÜ4Åô¤Î¥é¥¤¥È¤äµÕÂæ·Á¤Î½Ä¥ë¡¼¥Ð¡¼¥°¥ê¥ë¤Ë¡¢Ä¦¤ê¤Î¿¼¤¤Â¤·Á¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¥ï¥¤¥ä¡¼¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¥á¥Ã¥·¥å¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤òÁõÈ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢µì¼ÖÉ÷¤Î´Ý·¿¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤òÁõÈ÷¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ï¸½Âå¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤é¤·¤¯¡Ö4ËÜ½Ð¤·¡×¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¸«¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÃÀ¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥¤¥·¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4170mm¡ßÁ´Éý1780mm¡ßÁ´¹â1225mm¤È¤Ê¤ê¡¢¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤è¤ê¤â¼ã´³Á´Ä¹¤ÈÁ´Éý¤¬³ÈÂç¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÁ´¹â¤Ï²¼¤²¤é¤ì¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë³°´Ñ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤ä¥É¥¢¥È¥ê¥à¤Ê¤É¤ËËÜ³×¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ÀìÍÑ¤Î»ÅÎ©¤Æ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¦¥Ã¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥Ã¥¯¤«¤Ä¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÆâÁõ¤Ø¤È»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅëºÜ¤¹¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó»ÅÍÍ¤ÎMX-5¤Ë½à¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ132ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯152Nm¤òÈ¯´ø¤¹¤ë1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ª¤è¤ÓºÇ¹â½ÐÎÏ184ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯205Nm¤òÈ¯´ø¤¹¤ë2.0¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎÄ¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¡£
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤Á¤é¤â6Â®MT¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥¿¥ë¥¬»ÅÍÍ¤Î¤ß6Â®AT¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´µ¡Ç½¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÇ¿·¤Î¤â¤Î¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼ÉÕ¤¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤äABS¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÉ¸½àÅëºÜ¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¼«Í³¤ËÁªÂò¤Ç¤¡¢ÆâÁõ¤Ë¤Ï¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥¤¥·¥ó ¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¤¬978Ëü±ß¤«¤é1308Ëü±ß¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥¤¥·¥ó ¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¤¬1028Ëü±ß¤«¤é1341Ëü±ß¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÂçºåÉÜ¤Î¥í¥·¥§¥ë¤¬Àµµ¬ÂåÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡
¡¡¤³¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥¤¥·¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆëÀ÷¤ß¤Î¿¼¤¤¥Þ¥Ä¥À¤Î¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éSNS¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥ì¥È¥í¤Ê¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¤¹¤ë¤È¤â¤¦¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤È¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Í¡×¡Ö³¤³°¤Î¸÷²¬¼«Æ°¼Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤À¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼Â¿¤¤¤è¤Í¤§¡×¡Ö¸÷²¬¥Ò¥ß¥³¤ä¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤ä¥¢¥Ð¥ë¥È¤Î124¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤â¸µ¤Ï¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö¤½¤ì¤À¤±¼ê¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤Î¤¢¤ë¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤â¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤³¤Î¹ë²Ú¤ÊÆâÁõ¤À¤±¼«Ê¬¤Î¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ËÉÕ¤±¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ö²Á³Ê¤â¤À¤±¤É³°¸«¤¬ÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤Æ¾è¤ê¤³¤Ê¤»¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖÀµÄ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ä¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢Æâ³°Áõ¤Î¹¥¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÍÍ¡¹¤ÊµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥¤¥·¥ó¤ÏÌó1000Ëü±ß¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤·Ú¤Ë¼ê¤ò½Ð¤»¤ë¶â³Û¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎÀÇ½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£