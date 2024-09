ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(以下USJ)にて、大切な人と ”超元気を贈り合える” クリスマス・イベント『NO LIMIT! クリスマス』が、2024年11月20日(水)から2025年1月5日(日)までの期間限定で開催! 今冬ならではの見逃せないポイントをご紹介します♪昨年、ナイトショーが一新され、4年ぶりの開催となった夜のクリスマス・ライブショー『フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ』が、大好評を受けて今冬も開催決定♪今年はなんと、フィナーレにフォトタイムが新登場し、クリスマス衣装に身を包んだステージ上のパークの仲間たちとエンターテイナーを写真に収めることが可能に!

そして、パークに来て必ず立ち寄りたいのは、30メートル超えの圧倒的な大きさでパークの冬を彩るシンボル『NO LIMIT! パーティ・ツリー』。昼は太陽の光でキラキラと煌めき、夜はカラフルでポップなイルミネーションがパーク内に流れるクリスマス・ソングと連動して輝く趣向となっていて、クリスマス気分が一層高まりそう。さらに、『ユニバーサル・ワンダーランド』のキャラクターたちにも注目!「エルモ」や「スヌーピー」、「ハローキティ」たちとクリスマス・ソングで歌って踊ったり、今だけの記念写真を撮ったりと、楽しみが盛りだくさん。クリスマス限定コスチュームの「ミニオン」は、ミニオン・パークで会えちゃう♪そして、絶対見逃せないのは、5年ぶりに復活するホグワーツ(TM)城に美しい冬の魔法がかかるキャッスル・ショー『ホグワーツ(TM)・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜』。ホグワーツ(TM)魔法魔術学校の生徒たちと魔法界のカエルが奏でる『フロッグ・クワイア』のウインターバージョン『ホリデー・フロッグ・クワイア』も、5年ぶりに復活し、『ハリポタ』ファンなら見逃せない、ウィンターホリデーならではの限定イベントが目白押しとなっている。今年のクリスマスは、USJで刺激的で熱く過ごしちゃおう!HARRY POTTER and all related characters and elements (C)&TM Warner Bros.Entertainment Inc.Publishing Rights (C) J.K.Rowling.(s24)Minions and all related elements and indicia TM&(C)2024 Universal Studios.All rights reserved.(C) NintendoTM and (C)2024 Sesame Workshop(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC(C)2024 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.EJ4090902TM &(C)Universal Studios & Amblin EntertainmentTM &(C)Universal Studios.All rights reserved.