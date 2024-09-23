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Minions and all related elements and indicia TM¡õ¡ÊC¡Ë2024 Universal Studios¡¥All rights reserved¡¥
¡ÊC¡Ë Nintendo
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¡ÊC¡Ë 2024 Peanuts Worldwide LLC
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TM ¡õ¡ÊC¡ËUniversal Studios ¡õ Amblin Entertainment
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