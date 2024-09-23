¡ÖÃ¯¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×PLÂç°ìÈÖ¤Ç¥É¥í¡¼¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤ÏÃÙ±ä¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ëÂà¾ì¤ËÉÔËþÇúÈ¯¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Ê»î¹ç¤¬¸«¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ä¡×
Âç°ìÈÖ¤ò½ª¤¨¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡¢È½Äê¤Ë¶¯¤¤ÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè5Àá¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤·Îõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤òÅ¸³«¤·¤¿Áê¼ê¤È¤Î°ìÀï¤Ï¡¢½øÈ×¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢22Ê¬¤Ë¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÄ¾Á°¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾¡¢¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤¬ÃÙ±ä¹Ô°Ù¤Ç2ËçÌÜ¤Î¥«¡¼¥É¤òÌã¤¤Âà¾ì¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅ°Äì¤·¤¿¼éÈ÷¥·¥Õ¥È¤òÉß¤¯¤â½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢2-2¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤òÂà¾ì¤µ¤»¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¥Ð¡¼¼ç¿³¤ÎÈ½Äê¤Ë·ãÅÜ¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡õ¥Û¡¼¥ô¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥óÀï¤Ç¤Î¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤ËÂ³¤¯ÃÙ±ä¤Ç¤ÎÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤¦¤·¤¿È½Äê¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î²ÁÃÍ¤òÍî¤È¤¹¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢2-1¤Ç¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¡¢Èó¾ï¤Ë»÷¤¿2¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á1¤Ä¤Î·ëËö¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢Ã¯¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö(Âà¾ì¤ä¤½¤ì¤Ë¤è¤ë»î¹ç¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤Ï)Èó¾ï¤ËÌÀÇò¤À¡£100¡ó¤Î¿Í¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤È´ê¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ï»ä¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ö»ä¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÇÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿ºÇ¤âº¤Æñ¤Ê´Ä¶¤Ç55Ê¬´ÖÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Êª»ö¤òÀ®¤·¿ë¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ä¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×
¡Ö5»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë2²ó¤â¤³¤¦¤·¤¿½ÐÍè»ö(ÃÙ±ä¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ëÂà¾ì)¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤Ê¾õÂÖ¤À¡×
¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¡¢(Å«¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤«¤é¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ë¤Þ¤Ç)1ÉÃÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£1ÉÃ¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤ó¤À¡£(¥·¥Æ¥£¤Î)¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¤Ï1ÉÃ°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤½¤ì¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¤¬¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¡£Ã±½ã¤Ê¤³¤È¤µ¡×
¡Ö(10¿Í¤ÎÀï¤¤¤Ï)ÉÔ²ÄÇ½¤À¡£11¿Í¤ÎÁª¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë6¿Í¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¼éÈ÷¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤À¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè5Àá¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤·Îõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤òÅ¸³«¤·¤¿Áê¼ê¤È¤Î°ìÀï¤Ï¡¢½øÈ×¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢22Ê¬¤Ë¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÄ¾Á°¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾¡¢¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤¬ÃÙ±ä¹Ô°Ù¤Ç2ËçÌÜ¤Î¥«¡¼¥É¤òÌã¤¤Âà¾ì¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅ°Äì¤·¤¿¼éÈ÷¥·¥Õ¥È¤òÉß¤¯¤â½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢2-2¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢2-1¤Ç¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¡¢Èó¾ï¤Ë»÷¤¿2¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á1¤Ä¤Î·ëËö¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢Ã¯¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö(Âà¾ì¤ä¤½¤ì¤Ë¤è¤ë»î¹ç¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤Ï)Èó¾ï¤ËÌÀÇò¤À¡£100¡ó¤Î¿Í¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤È´ê¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ï»ä¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ö»ä¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÇÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿ºÇ¤âº¤Æñ¤Ê´Ä¶¤Ç55Ê¬´ÖÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Êª»ö¤òÀ®¤·¿ë¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ä¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×
¡Ö5»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë2²ó¤â¤³¤¦¤·¤¿½ÐÍè»ö(ÃÙ±ä¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ëÂà¾ì)¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤Ê¾õÂÖ¤À¡×
¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¡¢(Å«¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤«¤é¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ë¤Þ¤Ç)1ÉÃÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£1ÉÃ¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤ó¤À¡£(¥·¥Æ¥£¤Î)¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¤Ï1ÉÃ°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤½¤ì¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¤¬¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¡£Ã±½ã¤Ê¤³¤È¤µ¡×
¡Ö(10¿Í¤ÎÀï¤¤¤Ï)ÉÔ²ÄÇ½¤À¡£11¿Í¤ÎÁª¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë6¿Í¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¼éÈ÷¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤À¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é