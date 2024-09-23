ÉÊÀîÍ´¡¡¡ÖÇ®¤¤ÃË¤À¡×¼«¿È´ÆÆÄ±Ç²è¤Î½Ð±é¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¾Æ¤Æù¡¡2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Öµ®½Å¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤ÎÉÊÀîÍ´¡Ê52¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Î¿å¾å¹±»Ê¡Ê25¡Ë¤È¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¿å¾å¹±»Ê¤¯¤ó¤È¾ÆÆù¿©¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¥¥ã¥Ã¥×»Ñ¤Î¿å¾å¤È¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ëº°¡¢ÀÖ¡¢Çò¿§¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¼«¿È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÇ®¤¤ÃË¤À¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¿å¾å¤ÏÉÊÀî¤¬´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ÖOUT¡×¡Ê2023¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÊÀî¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«»÷¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÇ®¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÇ®¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖOUT2ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£