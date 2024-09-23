ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡Ö¤Þ¤¿¤Ü¤Ã¤Á¤À¡×¡¡11ÅÙ¤â¹¹¿·¤·¤¿»Ë¾å½é¡ÄÂ³¤¯¡È°ì¿ÍÎ¹¡É¤¬¼¨¤¹°Û¼¡¸µ¤Ö¤ê
5ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ2ÅðÎÝ¤Ç¡Ö53-55¡×¤ËÅþÃ£
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 6¡¼5 ¥í¥Ã¥¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¤Ë53¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£5ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ2ÅðÎÝ¤Ç¡¢¡Ö53ËÜÎÝÂÇ¡õ55ÅðÎÝ¡Ê53-55¡Ë¡×¤ËÅþÃ£¡£¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î¡Ö43-43¤ò¡×Ã£À®¤·¤Æ¤«¤é11ÅÙÌÜ¤Î¡È»Ë¾å½é¡É¹¹¿·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3²ó1»à°ìÎÝ¤«¤é±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤Î4µåÌÜ¤ËÆóÅð¤ËÀ®¸ù¡£7²ó1»à¤Ç¤â±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÆóÅð¤ò·è¤á¤¿¡£7·î25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤«¤é32Ï¢Â³À®¸ù¤Ç¡¢ÅðÎÝÀ®¸ùÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î93.2¡ó¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²óÌµ»à¤«¤é¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î53¹æ¥½¥í¡£Íº¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò²ó¤ë¤È¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¶½Ê³¤¬Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤òÊü¤Á¡¢·àÅª¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î¿Í¿ô¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö40-40¡×¤Ï6¿Í¡¢¡Ö41-41¡×¤Ï4¿Í¡¢¡Ö42-42¡×¤Ï2¿Í¤À¤¬¡¢¡Ö43-43¡×°Ê¹ß¤ÏÁ´¤ÆÂçÃ«¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ºÇ¹â¡ª¡¡Í£°ìÌµÆó¡ª¡¡MVP¡×¡Ö43-43¥¯¥é¥Ö¤«¤é²ñ°÷1Ì¾¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹¹¿·¤È¤«¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¡×¡Ö°ì¿ÍÎ¹¡×¡Ö¤Þ¤¿¤Ü¤Ã¤Á¤À¡Ä¡Ä¡×¡ÖGOAT¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë