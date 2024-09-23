¡ØÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¥«¥á¥é¡¢¥Þ¥Ä¥³¤ÎÍ§¿Í¤ÈÌ¾¸Å²°¤ÇºÆ²ñ¡¡Â¼¾å¿®¸Þ¤Î¡È¥°¥Ã¥º¡É´°Çä¾õÂÖ¤ÎÍýÍ³¤ËÇ÷¤ë
¡¡¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂ¼¾å¿®¸Þ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢¤¤ç¤¦23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î²Æ¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ç¸Ä¿ÍÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿·ï¡×¡ÖËÉÈÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤·ï¡×¡Ö³¹¹Ô¤¯¿Í¤ÎÌ¤²ò·è°Æ·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤ß¤¿·ï¡×¡ÖÂ¼¾å¤Î¥°¥Ã¥º¤¬´°Çä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ï¡×¤òÁ÷¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥°¥Ã¥º¤¬´°Çä¾õÂÖ¡ªÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÂ¼¾å¿®¸Þ
¡¡¡Ö¤³¤Î²Æ¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ç¸Ä¿ÍÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿·ï¡×¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ä²Ö²ÐÂç²ñ¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Î»£±Æ²ñ¤Ê¤É¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¿Í¡¹¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£ÌÜÅö¤Æ¤Î¤â¤Î¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿³Û¤Î¤ª¶â¤òÅêÆþ¤¹¤ë¿Í¤ä¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏÌµ»ë¤·¤Æ»×¤¤»×¤¤¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¿È¤òÊñ¤à¿Í¤Ê¤É¤¬¤¤¤ëÃæ¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥³¥¹¥×¥ì²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Þ¥Ä¥³¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ç¤¢¤ë³ø¶òÃÔ¥Û¥â·Ã¤µ¤ó¤Ë¤âÁø¶ø¡£¼«¸Ê¾Ò²ð¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Þ¤¯¤ê¤ÊÍ§¤À¤Á¤Ë¥Þ¥Ä¥³¤â»×¤ï¤ºÂç¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖËÉÈÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤·ï¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂÐ½èË¡¤òÀìÌç²È¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ºÇ¿·¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç¤Ï¡È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤¢¤ëµ¡´Ø¤«¤é¤ÎÄÌÊó¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ì¾Á°¤òÊ¹¤¤¤Æ»×¤ï¤º¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤½¤Îµ¡´Ø¤È¤Ï¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥á¥¯¥¸¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î·Á¤ò¤·¤¿ËÉÈÈ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£²¿¤Ë»È¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö³¹¹Ô¤¯¿Í¤ÎÌ¤²ò·è°Æ·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤ß¤¿·ï¡×¤Ç¤Ï¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥µ¥®¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â²û¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Êì¤ä¿¬¤«¤éÆæ¤Î²»¤¬½Ð¤ë½÷À¤Ê¤É¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤ºÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¤òÈÖÁÈ¤¬²ò·è¤¹¤ë¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥á¥¤¥¯¤ÇÂçÊÑ¿È¤ò¿ë¤²¤Æ°ìÌö¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Î¥Û¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¤«¤Ä¤Æ¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡È¥ª¥¿·»¡É¤Ï°ìÈÖ¤ÎÇº¤ß¤Ç¤¢¤ëÇÀå²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤¢¤ë¿©¤ÙÊý¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÂ¼¾å¤Î¥°¥Ã¥º¤¬´°Çä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ï¡×¤Ç¤ÏSUPER EIGHT¥°¥Ã¥º¤ÎÃæ¤Ç´°Çä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Â¼¾å¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Ä¤Ä¡¢°Õ³°²á¤®¤ë´°ÇäÍýÍ³¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥°¥Ã¥º¤¬´°Çä¾õÂÖ¡ªÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÂ¼¾å¿®¸Þ
¡¡¡Ö¤³¤Î²Æ¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ç¸Ä¿ÍÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿·ï¡×¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ä²Ö²ÐÂç²ñ¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Î»£±Æ²ñ¤Ê¤É¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¿Í¡¹¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£ÌÜÅö¤Æ¤Î¤â¤Î¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿³Û¤Î¤ª¶â¤òÅêÆþ¤¹¤ë¿Í¤ä¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏÌµ»ë¤·¤Æ»×¤¤»×¤¤¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¿È¤òÊñ¤à¿Í¤Ê¤É¤¬¤¤¤ëÃæ¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥³¥¹¥×¥ì²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Þ¥Ä¥³¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ç¤¢¤ë³ø¶òÃÔ¥Û¥â·Ã¤µ¤ó¤Ë¤âÁø¶ø¡£¼«¸Ê¾Ò²ð¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Þ¤¯¤ê¤ÊÍ§¤À¤Á¤Ë¥Þ¥Ä¥³¤â»×¤ï¤ºÂç¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö³¹¹Ô¤¯¿Í¤ÎÌ¤²ò·è°Æ·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤ß¤¿·ï¡×¤Ç¤Ï¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥µ¥®¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â²û¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Êì¤ä¿¬¤«¤éÆæ¤Î²»¤¬½Ð¤ë½÷À¤Ê¤É¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤ºÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¤òÈÖÁÈ¤¬²ò·è¤¹¤ë¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥á¥¤¥¯¤ÇÂçÊÑ¿È¤ò¿ë¤²¤Æ°ìÌö¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Î¥Û¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¤«¤Ä¤Æ¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡È¥ª¥¿·»¡É¤Ï°ìÈÖ¤ÎÇº¤ß¤Ç¤¢¤ëÇÀå²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤¢¤ë¿©¤ÙÊý¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÂ¼¾å¤Î¥°¥Ã¥º¤¬´°Çä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ï¡×¤Ç¤ÏSUPER EIGHT¥°¥Ã¥º¤ÎÃæ¤Ç´°Çä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Â¼¾å¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Ä¤Ä¡¢°Õ³°²á¤®¤ë´°ÇäÍýÍ³¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£