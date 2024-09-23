ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥É·³¤Ë¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¡¡·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿94Ç¯Á°¤Î°Î¶È¡Ä·àÅª53¹æ¤ÇÃÛ¤¤¤¿¡Ö94¡×
ÂçÃ«¤Ï53¹æ¤òÊü¤Á¡¢º£µ¨Ä¹ÂÇ¿ô¤¬94¡Ä1930Ç¯¤Î¥É·³µÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 6¡¼5 ¥í¥Ã¥¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¤ËÆ±ÅÀ53¹æ¥½¥í¡£Â³¤¯¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤¬19¹æ¤òÊü¤Á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÂçÃ«¤Îº£µ¨Ä¹ÂÇ¿ô¤Ï¤³¤ì¤Ç94¡£µåÃÄ¥¿¥¤µÏ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀº¹¤Î9²ó¡¢ÂçÃ«¤¬¾×·â¤Î53¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£±¦Ãæ´Ö¤ØÆ±ÅÀ¥¢¡¼¥Á¡£µåÂ®ÅÙ114.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó184.6¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥432¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó131.7¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ20ÅÙ¤Î¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¡£ÂçÃ«¤ÏËÊ¤¨¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Çº£µ¨53ËÜÎÝÂÇ¡¢7»°ÎÝÂÇ¡¢34ÆóÎÝÂÇ¡£Ä¹ÂÇ¿ô¤Ï94¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï9²ó¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÄ¹ÂÇ¿ô¤¬94¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥Ï¡¼¥Þ¥ó¡Ê1930Ç¯¡Ë¤ÈÊÂ¤ÖµåÃÄµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Þ¥ó¤ÏÆ±Ç¯¡¢35ËÜÎÝÂÇ¡¢11»°ÎÝÂÇ¡¢48ÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê6»î¹ç¤¢¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢Ä¹ÂÇ¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤òºî¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë