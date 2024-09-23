ÊÆ¥¢¥Ý¥í¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë50²¯¥É¥ë¤ÎÅê»ñÄó°Æ¡áÊóÆ»
[£²£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÅê»ñ²ñ¼Ò¥¢¥Ý¥í¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ËºÇÂç£µ£°²¯¥É¥ë¤ÎÅê»ñ¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬£²£²ÆüÊó¤¸¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥Ý¥í¤¬¤³¤³¿ôÆü¤Ë¡¢½Ð»ñ¤Î¤è¤¦¤Ê·ÁÂÖ¤Ç¿ô½½²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤òÅê»ñ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ëÂ¦¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¨µÄ¤ÏÍ½È÷Åª¤ÊÃÊ³¬¤Ç¡¢ºÇ½ª·èÄê¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Åê»ñ³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤ä¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥¤¥¿¡¼¤Ï¥¢¥Ý¥í¤È¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¢¥Ý¥í¤Ïº£Ç¯¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ëÀ½Â¤»ÜÀß¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¹çÊÛ»ö¶È¤Ë£±£±£°²¯¥É¥ë½Ð»ñ¤·¡¢³ô¼°£´£¹¡ó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¯¥¢¥ë¥³¥à¤¬Çã¼ý¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£