¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÀçÂæÆî¤¬£±£µÅÀ°µ¾¡¡Ä£´ÈÖ¤Ç¼ç¾¤ÎÄÔ·òÂÀº¸Íã¼ê¤¬£´ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ
¢¡¹â¹»Ìîµå¡þµÜ¾ë¸©½©µ¨Âç²ñ¡¡¢¦£±²óÀï¡¡µÜ¾ë¹©£´¡Ý£±£µÀçÂæÆî¡á£µ²ó¥³¡¼¥ë¥É¡á¡Ê£²£²Æü¡¦ÍøÉÜÄ®Ãæ±û¸ø±à¡Ë
¡¡£±²óÀï£²»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÀçÂæÆî¤ÏµÜ¾ë¹©¤«¤é£±£·°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£±£µ¡½£´¤Î£µ²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç¾¡Íø¡££´ÈÖ¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤ëÄÔ·òÂÀº¸Íã¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£´ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡¡¡ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿£±²óÀï¤Ç¡¢ÀçÂæÆî¥Ê¥¤¥ó¤¬Ï¢ÂÇ¤òÊü¤Á°µ¾¡¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Ï£²£°Æü¤Ë½éÀï¤ÎÍ½Äê¤â±«Å·½ç±ä¡£¤³¤ÎÆü¤â¸á¸å£°»þ³«»ÏÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬±«¤¬¤ä¤Þ¤º¤Ë¡¢Æ±£´»þ¤Ë»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¾¾ÌÚ·òÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«»Ï¤Þ¤é¤º¤ËÄ«¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤òË«¤á¤¿¡£
¡¡£´ÈÖ¡¦ÄÔ¤¬Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦½é²ó£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¹â¤á¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂª¤¨¤ëÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£¡ÖÎý½¬ÄÌ¤ê¥Ð¥Ã¥È¤Î¥Ø¥Ã¥É¤«¤é½Ð¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¡×¡££´¡½£±¤Î£²²ó£²»à»°ÎÝ¤Ë¤âÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¸åÂ³¤âÂ³¤¡¢°ìµ¤¤ËÅÀº¹¤òÎ¥¤·¤¿¡£
¡¡Îä¤¿¤¤±«¤Çµ¤²¹¤â²¼¤¬¤ê¡¢Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£¹»þ²á¤®¤Ë³Ø¹»¤Ë½¸¹ç¤â¡¢£²ÅÙ¤Î»þ´ÖÊÑ¹¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤Î»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ê¡×¤È¼ç¾¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Ê¥¤¥ó¤âÆ±Ä´¡£³Æ¼«¤¬ÁÇ¿¶¤ê¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ê¤É¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂÔµ¡¤·¡¢²÷¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡£²£³Æü¤Î£²²óÀï¡ÊÀÐ´¬»ÔÌ±¡Ë¤Ç¤ÏÅìÎÍ¤ÈÀï¤¦¡£¡Öº£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»ý¤ÁÌ£¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£°ìÀïÉ¬¾¡¤ÇÀï¤¤Â³¤±¡¢ÅìËÌÂç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê»³ºê¡¡¸¿Í¡Ë