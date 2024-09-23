¡Ö²æ¡¹¤ò¶Ã¤«¤»Â³¤±¤ë¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢38Ç¯¤Ö¤ê°Î¶È¤ËÊÂ¤ó¤À¡ª¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤âÂª¤¨¤ë¡¡Æ±ÅÀ53¹æ´Þ¤à4°ÂÂÇ2ÅðÎÝ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¹×¸¥
ÂçÃ«¤Ï38Ç¯¤Ö¤ê¤Î°Î¶È¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÆüËÜÁª¼ê½é¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤â»ëÌî¤Ë(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö9·î22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ2ÅðÎÝ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û9²óÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬53¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡4¡¾5¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ç±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆ±ÅÀ¤Î53¹æ¥½¥í¤òÊü¤ê¹þ¤ß¡¢¡Ö53¡¾55¡×¤òÃ£À®¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ114.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó184.6¥¥í¡Ë¡¢³ÑÅÙ20ÅÙ¡¢Èôµ÷Î¥432¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó131.7¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬º¸ÍãÀÊ¤Ø¥µ¥è¥Ê¥é¤Î19¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬6¡¾5¤ÈµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¡ØCodifyBaseball¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï²æ¡¹¤ò¶Ã¤«¤»Â³¤±¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢1»î¹ç2ÅðÎÝ¤Çº£µ¨55ÅðÎÝ¤ËÅþÃ£¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMLB.com¡Ù¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÈÅðÎÝ¤òÊ£¿ô²óµÏ¿¤·¤¿»î¹ç¤¬5»î¹çÌÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢1986Ç¯¤Î¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤ÈÊÂ¤Ó¡¢1900Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢38Ç¯¤Ö¤ê¤Î°Î¶È¤ËÊÂ¤ó¤À¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ì¤ÇÂÇÎ¨¡Ö.301¡×¤È¤·¡¢3³ä¤ËÉüµ¢¡£»Ä¤ê6»î¹ç¤ÇÆüËÜÁª¼ê½é¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡Ö50¡¾50¡×¤òÃ£À®¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ç¡Ö55¡¾55¡×¤â¼ÍÄøÆâ¤ËÂª¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]