ÂçºåËüÇî¤ÎÆüËÜ´Û¤Ë¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬ÅÐ¾ì¡ª32¼ïÎà¤ÎÁôÎà¤ËÊÑ¿È
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÆüËÜÀ¯ÉÜ´Û¡Ê°Ê²¼¡¢ÆüËÜ´Û¡Ë¤Ë¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢9·î20Æü¤ËÈ¯É½¡£Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢32¼ïÎà¤Î¡ÖÁôÎà¡×¤ËÊ±¤·¤¿¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡ÆüËÜ´Û¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¤¤Î¤Á¤È¡¢¤¤¤Î¤Á¤Î¡¢¤¢¤¤¤À¤Ë¡×¡£¡ÖPlant Area¡Ê¥×¥é¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¡Ë¡×¡¢¡ÖFarm Area¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥à¥¨¥ê¥¢¡Ë¡×¡¢¡ÖFactory Area¡Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥¨¥ê¥¢¡Ë¡×¤Î3¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö½Û´Ä¡×¤òÆüËÜ´ÛÁ´ÂÎ¤ÇÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁôÎà¡×¤¬Å¸¼¨¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¡¼¥à¥¨¥ê¥¢¡£ÁôÎà¤ÏÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸Â¤ê¤¢¤ë²½ÀÐ»ñ¸»¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê°ÍÂ¸¤ä¿©ÎÁÉÔÂ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤·ÆÀ¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»°³Ñ·Á¤ä»Í³Ñ·Á¡¢Àµ½½ÆóÌÌÂÎ¤ä»Í¤ÄÍÕ¤Î¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤Ë»÷¤¿·Á¤Ê¤É¡¢¼Â¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê·Á¾õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁôÎà¡£¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ï¡¢32¼ïÎà¤ÎÁôÎà¤ËÊÑ¿È¤·¡¢ÁôÎà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë¡¢ÁôÎà¤Î°¦¤é¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤¬Í»¹ç¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁôÎà¤ÎÀ¤³¦¤ò¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Ãøºî ³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª ¡Êc¡Ë2024 SANRIO CO. LTD
¾ðÊóÄó¶¡¡§2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ËÆüËÜ´Û¹Êó»öÌ³¶ÉPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By º´Æ£·½Î¼ | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2024092301.html