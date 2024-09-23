²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤ÎÌÂÏÇµÒ¤Ë¥¦¥ó¥¶¥ê¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÅ¹°÷¤¿¤Á¡Ö»®¤ò»ý¤Áµ¢¤ëµÒ¤â¡×¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹·æºîÁª
²áµî5ËüËÜ¤Îµ»ö¤è¤êÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ê½é¸ø³«2023Ç¯2·î11Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡Âç¼ê²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤ÇÍøÍÑµÒ¤Ë¤è¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬Áê¼¡¤®È¯³Ð¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¾ßÌý¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤òçÓ¤á²ó¤·¤¿¤ê¡¢¥ì¡¼¥ó¤òÎ®¤ì¤ë¼÷»Ê¤ËÂÃ±Õ¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤¤ó¤É¥¹¥·¥í¡¼¤ÏÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö·º»ö¡¢Ì±»ö¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¼ê²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤Î¤¢¤ë2¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡¿·¿Í¤¤¤¸¤á¤ò¤¹¤ëÌÂÏÇ¤Ê¾ïÏ¢µÒ
¡¡ÅèÂ¼¹ÀÆó¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤Æ¤Þ¤ÀÆü¤ÎÀõ¤¤º¢¡¢¤¤¤«¤Ë¤â°¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃËÀµÒA¤Ëº¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍèÅ¹¸å¡¢ÁáÂ®¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤¿A¤Ï¡¢ÂçÀ¼¤Ç¡Ø¤ª¤¤¡ª¡Ù¤È»ä¤ò¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¨¥Ó¤È¥Þ¥°¥í¡Ù¤ÈÅâÆÍ¤ËÃíÊ¸¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤é»ä¤Ë¡ØÍ×µá¤·¤¿¼÷»Ê¤ò¼è¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÄÌ¾ï¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ç¤ÏµÒ¼«¿È¤¬¥ì¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ë¼÷»Ê¤ò¼è¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅèÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡ÖA¤Ï¡¢¡Ø¤ªÁ°¡¢¤³¤³¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡© ¤¨¡© µÒ¤ËÂÐ¤¹¤ëºîË¡¤Ã¤Æ¥ä¥Ä½¬¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡Ù¤Ê¤É¤ÈÀâ¶µ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¡Ø¾¯¡¹¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¶¯°ú¤ËÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÅèÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤ÎÄ¹¤¤ÀèÇÚ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÇÚ¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤½¤¦¤Ê´é¤Ç¡Ø¤Þ¤¿¥¢¥¤¥Ä¤«¤è¡Ù¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤É¤¦¤ä¤é¡¢A¤Ï¾ïÏ¢¤ÎÌÂÏÇµÒ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢¡Å¹Ä¹¤Ë¤Ï°Íí¤ß¤·¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¤ò¶§ÊÑ
¡ÖÀèÇÚ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Øº¤¤ê¤Þ¤¹¡¢ÌÂÏÇ¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢²¿¤â¿©¤Ù¤º¤ËÉÔÄçÉå¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤ÇÅ¹¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1½µ´Ö¸å¤Ë¤Þ¤¿A¤ÏÍèÅ¹¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀâ¶µ¤ò±ä¡¹¤È¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡A¤Ï¡¢ÌµÍý¤ÊÍ×µá¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÅèÂ¼¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î°¤¬¤é¤ß¤Ï¡¢ÍèÅ¹¤¹¤ëÅÙ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÅ¹Ä¹¥¯¥é¥¹¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÈÆþÅ¹¶Ø»ßÄÌ¹ð¡É
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿·¿Í¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢·ù¤ÊÍí¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¶¯µ¤¤ÊÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬A¤ÎÍèÅ¹¤ÈÆ±»þ¤Ë·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆþÅ¹¶Ø»ß¤òÄÌ¹ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç»öÂÖ¤Ï²ò·è¤·¤¿¡£
¡¡A¤Ï¡¢·Ù»¡¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Î²£ÊÁ¤µ¤Ï¾Ã¤¨¼º¤»¡¢·É¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡»®¤ò±£¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë°¼Á¹Ô°Ù
¡¡Âç¼ê²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤Æ1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿º¢¡¢¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿û¸¶ÂÙ¼ù¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¡£
¡Ö¤¢¤ëÆü¤ÎµÙ·ÆÃæ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¼çÉØB¤¬¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤Ç»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Î¤ª»®¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¿û¸¶¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ï¡Ö¡©¡×¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖB¤µ¤ó¤¬µÙÆü¤Ë¼«Ê¬¤Î²È¤Î¥´¥ß½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤ËÅöÅ¹¤Î»®¤é¤·¤¤â¤Î¤¬¼Î¤Æ¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡Åö»þ¡¢¼þ¤ê¤ËÂ¾¤Î¼÷»ÊÅ¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¿û¸¶¤µ¤ó¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Î»®¤À¤È³Î¿®¤·¤¿¡£
¢¡»®¤Ë¤Ï¼÷»Ê¤Î¶ñ¤äÊÆÎ³¤¬¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¤ª»®¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼÷»Ê¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÀ×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤´ÈÓÎ³¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë¡¢³ó¤Ê¤É¤Ë±£¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µÒ¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÈÈ¿Í¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«ÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤ª»®¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸Æü¤Ë»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¾¯¤·¤º¤Ä»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤«È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ëç¿ô¤Ï50Ëç¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡»®¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤¿µÒ¤Ï¡¢¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ê¿©¤Ù¤¿Ëç¿ô¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡Ë¡¢ÌÌÇòÈ¾Ê¬¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢·ù¤¬¤é¤»¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿û¸¶¤µ¤ó¤Ïº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¿û¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçÈ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬¸º¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿chimi86¡ä
¡Úchimi86¡Û
2016Ç¯¤è¤ê¥é¥¤¥¿¡¼³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤Æ½ñÀÒ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤â·Ð¸³¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¥«¥Õ¥§¡£
¡¡Âç¼ê²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤ÇÍøÍÑµÒ¤Ë¤è¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬Áê¼¡¤®È¯³Ð¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¾ßÌý¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤òçÓ¤á²ó¤·¤¿¤ê¡¢¥ì¡¼¥ó¤òÎ®¤ì¤ë¼÷»Ê¤ËÂÃ±Õ¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤¤ó¤É¥¹¥·¥í¡¼¤ÏÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö·º»ö¡¢Ì±»ö¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¿·¿Í¤¤¤¸¤á¤ò¤¹¤ëÌÂÏÇ¤Ê¾ïÏ¢µÒ
¡¡ÅèÂ¼¹ÀÆó¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤Æ¤Þ¤ÀÆü¤ÎÀõ¤¤º¢¡¢¤¤¤«¤Ë¤â°¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃËÀµÒA¤Ëº¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍèÅ¹¸å¡¢ÁáÂ®¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤¿A¤Ï¡¢ÂçÀ¼¤Ç¡Ø¤ª¤¤¡ª¡Ù¤È»ä¤ò¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¨¥Ó¤È¥Þ¥°¥í¡Ù¤ÈÅâÆÍ¤ËÃíÊ¸¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤é»ä¤Ë¡ØÍ×µá¤·¤¿¼÷»Ê¤ò¼è¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÄÌ¾ï¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ç¤ÏµÒ¼«¿È¤¬¥ì¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ë¼÷»Ê¤ò¼è¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅèÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡ÖA¤Ï¡¢¡Ø¤ªÁ°¡¢¤³¤³¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡© ¤¨¡© µÒ¤ËÂÐ¤¹¤ëºîË¡¤Ã¤Æ¥ä¥Ä½¬¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡Ù¤Ê¤É¤ÈÀâ¶µ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¡Ø¾¯¡¹¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¶¯°ú¤ËÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÅèÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤ÎÄ¹¤¤ÀèÇÚ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÇÚ¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤½¤¦¤Ê´é¤Ç¡Ø¤Þ¤¿¥¢¥¤¥Ä¤«¤è¡Ù¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤É¤¦¤ä¤é¡¢A¤Ï¾ïÏ¢¤ÎÌÂÏÇµÒ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢¡Å¹Ä¹¤Ë¤Ï°Íí¤ß¤·¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¤ò¶§ÊÑ
¡ÖÀèÇÚ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Øº¤¤ê¤Þ¤¹¡¢ÌÂÏÇ¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢²¿¤â¿©¤Ù¤º¤ËÉÔÄçÉå¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤ÇÅ¹¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1½µ´Ö¸å¤Ë¤Þ¤¿A¤ÏÍèÅ¹¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀâ¶µ¤ò±ä¡¹¤È¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡A¤Ï¡¢ÌµÍý¤ÊÍ×µá¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÅèÂ¼¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î°¤¬¤é¤ß¤Ï¡¢ÍèÅ¹¤¹¤ëÅÙ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÅ¹Ä¹¥¯¥é¥¹¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÈÆþÅ¹¶Ø»ßÄÌ¹ð¡É
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿·¿Í¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢·ù¤ÊÍí¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¶¯µ¤¤ÊÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬A¤ÎÍèÅ¹¤ÈÆ±»þ¤Ë·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆþÅ¹¶Ø»ß¤òÄÌ¹ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç»öÂÖ¤Ï²ò·è¤·¤¿¡£
¡¡A¤Ï¡¢·Ù»¡¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Î²£ÊÁ¤µ¤Ï¾Ã¤¨¼º¤»¡¢·É¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡»®¤ò±£¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë°¼Á¹Ô°Ù
¡¡Âç¼ê²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤Æ1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿º¢¡¢¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿û¸¶ÂÙ¼ù¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¡£
¡Ö¤¢¤ëÆü¤ÎµÙ·ÆÃæ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¼çÉØB¤¬¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤Ç»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Î¤ª»®¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¿û¸¶¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ï¡Ö¡©¡×¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖB¤µ¤ó¤¬µÙÆü¤Ë¼«Ê¬¤Î²È¤Î¥´¥ß½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤ËÅöÅ¹¤Î»®¤é¤·¤¤â¤Î¤¬¼Î¤Æ¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡Åö»þ¡¢¼þ¤ê¤ËÂ¾¤Î¼÷»ÊÅ¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¿û¸¶¤µ¤ó¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Î»®¤À¤È³Î¿®¤·¤¿¡£
¢¡»®¤Ë¤Ï¼÷»Ê¤Î¶ñ¤äÊÆÎ³¤¬¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¤ª»®¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼÷»Ê¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÀ×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤´ÈÓÎ³¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë¡¢³ó¤Ê¤É¤Ë±£¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µÒ¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÈÈ¿Í¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«ÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤ª»®¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸Æü¤Ë»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¾¯¤·¤º¤Ä»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤«È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ëç¿ô¤Ï50Ëç¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡»®¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤¿µÒ¤Ï¡¢¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ê¿©¤Ù¤¿Ëç¿ô¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡Ë¡¢ÌÌÇòÈ¾Ê¬¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢·ù¤¬¤é¤»¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿û¸¶¤µ¤ó¤Ïº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¿û¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçÈ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬¸º¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿chimi86¡ä
¡Úchimi86¡Û
2016Ç¯¤è¤ê¥é¥¤¥¿¡¼³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤Æ½ñÀÒ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤â·Ð¸³¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¥«¥Õ¥§¡£