¡Ö¿å¾å¥Ð¥¤¥¯¤¬Å¾Ê¤¤·¤¿¡×ÃËÀ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡Ä²¹ç¤ÇÁøÆñ¤«¡¡¼¢²ì¡¦ÈüÇÊ¸Ð
¡¡£²£²Æü¡¢¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤ÎÈüÇÊ¸Ð¤Ç¿å¾å¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¤ÏÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£²£²Æü¸á¸å£´»þÈ¾¤´¤í¡¢¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤ÎÈüÇÊ¸Ð¤Ç¡Ö¿å¾å¥Ð¥¤¥¯¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿å¾å¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤ÏÃË½÷£²¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½÷À¤ÏÌµ»ö¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£²£²Æü¤ÎÃë¤ËËÌ¾®¾¾¤Î¥Þ¥ê¡¼¥Ê¤ò½Ð¤Æ¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤Ï¡Ö¿å¾å¥Ð¥¤¥¯¤¬Å¾Ê¤¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï£²¿Í¤¬²¹ç¤ÇÁøÆñ¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢ÃËÀ¤ÎÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£