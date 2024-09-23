¡Ö¤¦¤¡¤¡¡Ä¤¦¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¿¡ª¡×¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤!? Ìµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡© ÌÈµö¾Ú¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡ÖÌµÌÈµö±¿Å¾¡×¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤È¤Ï
¤¦¤Ã¤«¤ê¤ÊÌµÌÈµö±¿Å¾¤È¤Ï
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¼ÖÎ¾¤Î±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÌµÌÈµö±¿Å¾¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¡×ÌµÌÈµö±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÎã¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡9·î¤ÎÏ¢µÙ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ò±¿Å¾¤·¤Æ±óÊý¤ØÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¹¤²¤§¤§¤§¤§¡ª¡×¤³¤ì¤¬Ä¶·ã¥ì¥¢¤Ê¡ÖºÇ¶¯ÌÈµö¡×¤Ç¤¹¡Ê22Ëç¡Ë
¡¡³Ú¤·¤¤Î¹¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ÖÌµÌÈµö±¿Å¾¡×¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯Ãæ¤Ë¤ª¤±¤ëÌµÌÈµö±¿Å¾¤Î¸¡µó·ï¿ô¤Ï1Ëü7599·ï¤Ç¤¢¤ê¡¢1ÆüÅö¤¿¤ê¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤ÈÌó50·ï¤â¸¡µó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤ËÌµÌÈµö±¿Å¾¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¡¢ÉáÄÌÌÈµö¤ÇÂç·¿¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤Ê¤É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÌµÌÈµö±¿Å¾¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬Ï¢ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¡×¤ÇÌµÌÈµö±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÎã¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÌµÌÈµö±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÎã¤È¤·¤Æ¡ÖÍ¸ú´ü´Ö¤ÎÀÚ¤ì¤¿ÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÈµö¹¹¿·¤òËº¤ì¤ë¤ÈÌÈµö¤¬¼º¸ú¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤ÈÌµÌÈµö±¿Å¾¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÈµöÊÝÍ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö»Å»ö¡¦²ð¸î¤¬Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÌÈµö¹¹¿·¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¥Ï¥¬¥¤¬²È¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤ÇÌÈµö¹¹¿·¼êÂ³¤¤Ë¹Ô¤«¤º¡¢ÌÈµö¤ò¼º¸ú¤¹¤ë¿Í¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÌµÌÈµö±¿Å¾¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ê¤ª·Ù»¡Ä£¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö±¿Å¾ÌÈµöÅý·×¡¡ÎáÏÂ5Ç¯ÈÇ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯Ãæ¡¢ÌÈµö¤ò¼º¸ú¸å¤ËºÆ¼èÆÀ¤·¤¿¡Ö¼º¸ú¿·µ¬¡×¤Î·ï¿ô¤Ï24Ëü48·ï¤Ç¤¢¤ê¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÌÈµö¤ò¼º¸ú¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ú¤Ã±Û¤·¸å¤Î½»½êÊÑ¹¹¤äÍ¹ÊØÊª¤ÎÅ¾Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÈµö¹¹¿·¥Ï¥¬¥¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¤Á¤ó¤È³Æ¼ï¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Äê´üÅª¤Ë±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ÎÍ¸ú´ü´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ë¡Ö²¾ÌÈµö¤ÇÎý½¬ÌÜÅª°Ê³°¤Î±¿Å¾¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡×¤âÌµÌÈµö±¿Å¾¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¾±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¸å¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤ÇÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÎ¹¹Ô¤Ç±¿Å¾¤òÂå¤ï¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Îý½¬ÌÜÅª°Ê³°¤Ç±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ÏÌµÌÈµö±¿Å¾¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤ÆÎý½¬ÌÜÅª¤Ç±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢°ìÄê¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤¿»ØÆ³¼Ô¤òÆ±¾è¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤Î±¿Å¾Îý½¬¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÉáÄÌÌÈµö¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¾å°ÌÌÈµö¡Ë¤Î¼èÆÀ´ü´Ö¤¬ÄÌ»»¤·¤Æ3Ç¯°Ê¾å¤Î¿Í¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂèÆó¼ïÌÈµö¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÆ±¾è¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²¾ÌÈµö¤ÇÏ©¾åÎý½¬¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤ÎÁ°¸å¤Ë²¾ÌÈµö¤ÎÉ¸¼±¤òÉÕ¤±¤ë¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ä¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤Ê¤É¤Ç¤ÏÎý½¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê»ØÄê¼«Æ°¼Ö¶µ½¬½ê¤Ç¤Î¶µ½¬¤ò½ü¤¯¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À©¸Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ÏÎ±°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö´ü¸Â¤ÎÀÚ¤ì¤¿¹ñºÝ±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ç±¿Å¾¤·¤¿¾ì¹ç¡×¤âÌµÌÈµö±¿Å¾¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÆüËÜ¿Í¤¬3¤«·îÌ¤Ëþ¤Î³¤³°ÂÚºß´ü´ÖÃæ¤Ë¹ñºÝ±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤½¤Î¸åµ¢¹ñ¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿Æü¤«¤é¹ñºÝ±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä¡Ë
¡¡¤Þ¤¿³¤³°¤Ë3¤«·î°Ê¾åÂÚºß¤·¡¢¤½¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¹ñºÝ±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÌÈµö¾Ú¤ÎÈ¯µë¤«¤é1Ç¯´Ö¤Î¤ß¡×ÆüËÜ¤Ç¤Î±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡³¤³°¤Ç¹ñºÝ±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«°ãÈ¿ÅÀ¿ô¤ÎÎßÀÑ¤ÇÌÈµöÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢°¼Á¤«¤Ä½ÅÂç¤Ê¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤ÆÌÈµö¤Î²¾Ää»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤¿¿Í¤¬±¿Å¾¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÌµÌÈµö±¿Å¾¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÈµöÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¤È±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤¬Ë×¼ý¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ää»ß½èÊ¬¤¬½ªÎ»¤·¤ÆÌÈµö¾Ú¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Þ¤Ç¤Ï±¿Å¾¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡°ì¸ý¤ËÌµÌÈµö±¿Å¾¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î·ÁÂÖ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡¢»Å»ö¤ä²ÈÄí¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤É¤ÇÌÈµö¹¹¿·¤Ë¹Ô¤±¤ºÌÈµö¤ò¼º¸ú¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¼º¸ú¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤»öÎã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÈµöÊÝÍ¼Ô¤Ï¼«Ê¬»ö¤È¤·¤Æµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£