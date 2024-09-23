¼¯»ùÅç¸©Æâ¡¡Âç±«¤Î¤ª¤½¤ì¡¡¸©ËÜÅÚÃÏÈ×´Ë¤ßÅÚº½ºÒ³²¤Î¤ª¤½¤ì¤â
»§Ëà¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢23ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢23ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢»§Ëà¡¢Âç¶ù¡¢¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¤Ç¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¤Ç¤Ï23ÆüÌë¤Î½é¤á¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤ä·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»§Ëà¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±«¤ÇÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¡¢¾¯¤·¤Î±«¤Ç¤âÅÚº½ºÒ³²¤¬µ¯¤³¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»§Ëà¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢23ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢23ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤ËÀÑÍð±À¤¬È¯Ã£¤·¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Î¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
23ÆüÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë1»þ´Ö±«ÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç»§Ëà¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤Ç20¥ß¥ê¡¢¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¤Ç50¥ß¥ê¡¢24Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö±«ÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢»§Ëà¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤Ç50¥ß¥ê¡¢¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¤Ç120¥ß¥ê¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¢ÍîÍë¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
°ÖÎîº×,
¹©¾ì,
Ä¹Ìî,
²ð¸î,
ºßÂð°åÎÅ,
ÀÅ²¬,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¿ÀÆàÀî