µÚÀî¸÷Çî¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤â¾ï¤Ë¡ÈµÚÀî¸÷Çî¡É¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢µ±¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀøÆþ·»Ëå ÆÃ¼ìº¾µ½ÆÃÌ¿ÁÜºº´±¡Ù(10·î5Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÅÚÍË22:00¡Á)¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬21Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÎµÀ±ÎÃ¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡¢µÚÀî¸÷Çî¡¢Æþ»³°ÉÆà¡¢ÆÁ°æÍ¥¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡û¡ÖÆþ´Ö¡×¤ò¡Ö¿Í´Ö¡×¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦
¸µ·Ù»¡´±¤ÇÀµµÁ´¶¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä·»¡¦ÅÏÎÉÀ¥µ®°ì(ÎµÀ±)¤È¡¢Ä¶°ìÎ®¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥Ã¥«¡¼¤ÇÂç³ØÀ¸¤ÎËå¡¦Í¥µ®(È¬ÌÚ)¤È¤¤¤¦¤«¤Ä¤ÆÉã¿Æ¤ò»¦¤µ¤ì¤¿·»Ëå¤¬¡¢µðÂçÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤òÆâÂ¦¤«¤é²õÌÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÄ©¤àÆ±¥É¥é¥Þ¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î»¦¤µ¤ì¤¿Éã¿Æ¤Î¸µÆ±Î½·º»ö¡¦Æþ´Ö¿µÇ·²ð¤ò±é¤¸¤ëµÚÀî¤Ï¡¢Âè°ìÀ¼¤Ç¡ÖµÚÀî¸÷Çî¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤?¡×¤È¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¿²¤Ü¤±¤Æ¤ë¤È¤¤È¤«¤ËÂæËÜ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¡ÈÆþ´Ö¡É¤ò¡È¿Í´Ö¡É¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ìòºî¤ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤ºÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ë¶ÈÅØÎÏ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Ä¤«¤ß¤Î°§»¢¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÆþ´Ö¤Ï¡¢·»Ëå¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤È¤·¤Æ2¿Í¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÌòÊÁ¡£¡Ö°¦¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤óÅª¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë1²óÌÅ¤Ã»Ò¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌò¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
ÎµÀ±¤Ï¡¢µÚÀî¤«¤é¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö´À¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤«¤¤Ê¤¬¤é(¾Ð)¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ç®ÎÌ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¢¤ì¡¢¤³¤³Ç®·ì¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤±?¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£È¬ÌÚ¤Ï¡¢·»Ìò¤ÎÎµÀ±¤ò¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¬¡¢µÚÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂè2¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£
¡û¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇµÚÀî¤µ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×
¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤ËµÚÀî¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢È¬ÌÚ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¸½¾ì¤ò¤¹¤´¤¤ÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î½ÐÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤â¥á¥¤¥¯¥ë¡¼¥à¤Ë¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ê¤ó¤À!¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¢ÎµÀ±¤Ï¡Ö¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤ë°Ê¾å¡¢¾ï¤ËËÍ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿µÚÀî¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤ËÂº·É¤Î´ãº¹¤·¤È¡¢¡È¤É¤³¤Þ¤ÇµÚÀî¤µ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤½¤¦? ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿? ¤¿¤Ö¤ó¼ä¤·¤¬¤ê²°¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÌµ¼«³Ð¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÎµÀ±¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í! º¬¤Ã¤«¤é¤ÎµÚÀî¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¤¤é¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢µ±¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡û¡ÖÆþ´Ö¡×¤ò¡Ö¿Í´Ö¡×¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦
¸µ·Ù»¡´±¤ÇÀµµÁ´¶¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä·»¡¦ÅÏÎÉÀ¥µ®°ì(ÎµÀ±)¤È¡¢Ä¶°ìÎ®¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥Ã¥«¡¼¤ÇÂç³ØÀ¸¤ÎËå¡¦Í¥µ®(È¬ÌÚ)¤È¤¤¤¦¤«¤Ä¤ÆÉã¿Æ¤ò»¦¤µ¤ì¤¿·»Ëå¤¬¡¢µðÂçÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤òÆâÂ¦¤«¤é²õÌÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÄ©¤àÆ±¥É¥é¥Þ¡£
¤½¤ó¤ÊÆþ´Ö¤Ï¡¢·»Ëå¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤È¤·¤Æ2¿Í¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÌòÊÁ¡£¡Ö°¦¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤óÅª¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë1²óÌÅ¤Ã»Ò¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌò¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
ÎµÀ±¤Ï¡¢µÚÀî¤«¤é¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö´À¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤«¤¤Ê¤¬¤é(¾Ð)¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ç®ÎÌ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¢¤ì¡¢¤³¤³Ç®·ì¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤±?¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£È¬ÌÚ¤Ï¡¢·»Ìò¤ÎÎµÀ±¤ò¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¬¡¢µÚÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂè2¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£
¡û¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇµÚÀî¤µ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×
¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤ËµÚÀî¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢È¬ÌÚ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¸½¾ì¤ò¤¹¤´¤¤ÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î½ÐÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤â¥á¥¤¥¯¥ë¡¼¥à¤Ë¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ê¤ó¤À!¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¢ÎµÀ±¤Ï¡Ö¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤ë°Ê¾å¡¢¾ï¤ËËÍ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿µÚÀî¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤ËÂº·É¤Î´ãº¹¤·¤È¡¢¡È¤É¤³¤Þ¤ÇµÚÀî¤µ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤½¤¦? ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿? ¤¿¤Ö¤ó¼ä¤·¤¬¤ê²°¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÌµ¼«³Ð¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÎµÀ±¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í! º¬¤Ã¤«¤é¤ÎµÚÀî¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¤¤é¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢µ±¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£