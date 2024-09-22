ÃÏ³ê¤ê¤Î¤¢¤È¡¢9Æü´Ö¤âÂ³¤¤¤¿¡È¿Í´Ö¤¬´¶¤¸¤Ê¤¤¿ÌÆ°¡É¡Ä¤½¤ÎÆæ¤¬²ò¤±¤Þ¤·¤¿
ÍÉ¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éµ¤»ý¤Á°¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡£
2023Ç¯¤ËÃÏµå¤¬9Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍÉ¤ìÂ³¤±¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¼Á³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥£¥è¥ë¥É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²òÌÀ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
9Æü´ÖÂ³¤¤¤¿¡È¿Í´Ö¤¬´¶¤¸¤Ê¤¤ÍÉ¤ì¡É¤ËÀìÌç²È¤âº¤ÏÇ
2023Ç¯9·î16Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÍÉ¤ì¤Ë¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤Þ¤º¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÅìÉô¤Î±è´ß¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÃÏ³ê¤ê¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï´ÊÃ±¤ËÆÃÄê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë92ÉÃ´Ö³Ö¤Ç9Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿ÌÆ°¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦À¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯Â³¤¯ÃÏ¿Ì¤Ï°ÛÎã¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¿Í´Ö¤Ë¤Ï´¶ÃÎ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¾®¤µ¤¤ÃÏ¿Ì¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¿Ì·×¤ÏÍÉ¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌç²È¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ËÇÈÌæ¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿ÈùÌ¯¤ÊÃÏ¿Ì¤Ëº¤ÏÇµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆæ¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²Ê³ØÊ¬Ìî¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È60¿Í¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿·ëÏÀ¤Ï¡¢Science¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæÏÀÊ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢25Ê¿Êý¥¥íµ¬ÌÏ¤ÎÃÏ³ê¤ê¤¬¶É½êÅª¤Ë¹â¤µ200m¤ÎÄÅÇÈ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Õ¥£¥è¥ë¥ÉÆâ¤Ç7m¤ÎÇÈ¤¬°ìÄê¤Î´Ö³Ö¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é9Æü´ÖÂ³¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¡¢¡ÖÀÅ¿¶¡Ê¸ÇÍ¤Î¼þ´ü¤Ç¿å°Ì¤¬¿¶Æ°¤¹¤ë¸½¾Ý¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î¥»¥¤¥·¥å¤«¤é¤ÎÂ¤¸ì¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅ¤«¤Ê¿ÌÆ°¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃÏ¿Ì·×¤¬È¿±þ¤¹¤ë¤Û¤ÉÃÏ³Ì¤Ë¶Á¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃÏ³ê¤ê¤äÀÅ¿¶¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶á¤¯¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëElla Island¤ÎÌµ¿Í¸¦µæ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢ÇÈ¤ÇÌó20Ëü¥É¥ëÁêÅö¤Îµ¡ºà¤¬²õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸¦µæ¤ò¼çÆ³¤·¤¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¤ÎÃÏ¼Á³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ëKristian Svennevig»á¤Ï¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²Ê³ØÅªÄ´ºº¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤È¤¤ÏÃ¯¤â¤¬º¤ÏÇ¤·¡¢¤³¤Î¿ÌÆ°¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«Åö¤â¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¿ÌÆ°¤¬ÃÏ³ê¤ê¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¡£Ææ¤ò²ò¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ØÌäÊ¬Ìî¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹ñºÝÅª¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
Ææ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²ò¤±¤¿
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï±ÒÀ±²èÁü¤ÈÃÏ³ê¤ê¤¬È¯À¸¤·¤¿ÃÏ°è¤Î¼Ì¿¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢¸¶°ø¤¬ÀÅ¿¶¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÇÃÏ³ê¤ê¤ÈÀãÊø¤Î¶ÉÃÏÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢9Æü´ÖÂ³¤¤¤¿ÀÅ¿¶¤ÎÃÏ¿ÌÇÈ¤È°ìÃ×¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾å¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¤È¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¸¦µæ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¹»¥¹¥¯¥ê¥Ã¥×¥¹³¤ÍÎ³Ø¸¦µæ½ê¤Î³«È¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëCarl Ebeling»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¸½¾Ý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Ê³Ø¤ÎËÜ¼Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸¦µæ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÃÏ¼Á³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢º£¸å¡¢Â¾¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬²áµî¤Ë¤âÆ±¤¸¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´ºº¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¶ËÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëµ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤ÇÃÏ³ê¤ê¤ÎÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ÍèÅª¤Ëº£²ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢2019Ç¯¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢1984Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢ËÌ¶Ë·÷¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄìÉ¹¤ÎÍ»²ò¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÃÏ³ê¤ê¤¬60ÇÜÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤ÊÈï³²¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¤Ç¤â¹â¤µ200m¤ÎÄÅÇÈ¤ÏÁÛÁü¤·¤¿¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£