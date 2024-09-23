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Inside Jony Ive¡Çs Life After Apple and His LoveFrom Design Business - The New York Times
Jony Ive confirms he¡Çs working on a new device with OpenAI - The Verge
https://www.theverge.com/2024/9/21/24250867/jony-ive-confirms-collaboration-openai-hardware
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by • glub • and TechCrunch
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