¥Ù¥Ã¥Ä¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÏ¢ÃÆ¡ª·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¤ËÂç¶½Ê³¡ÖæÆÊ¿¤¬°ìÈ¯¤ÇÎÏ¤òÍ¿¤¨¡¢»ä¤âÎÉ¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¡Ý5¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ê2024Ç¯9·î22Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè5ÂÇÀÊ¤Ç2Àï¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ëº£µ¨53¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ìÈ¯¤Ç2001Ç¯¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤¬µÏ¿¤·¤¿ÆüËÜÁª¼êºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë128ÆÀÅÀ¤È¤·¤¿¡£»Ë¾å½é¡Ö50¡½50¡×¤òÃ£À®¤·¤¿19Æü¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤«¤é4»î¹ç¤Ç5È¯ÌÜ¤ÎÂçË½¤ì¤Ç¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤Ë2ËÜº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¤Þ¤¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£1ÅÀº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡½1¤«¤é¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÂª¤¨¤ë¤Èº¸Ãæ´Ö¤ËÈô¤Ó¹þ¤àµ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁíÎ©¤Á¤ÇÂçÇ®¶¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤òÊü¤Á¡¢·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£Éé¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿2°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë2¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿°ìÀï¡£¤³¤Î´íµ¡Åª¾õ¶·¤ÇÂçÃ«¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥Ð¥Ã¥È¤Ç½Å¶ì¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò°ìµ¤¤Ë¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡ÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ç¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¸å¤À¤«¤é¡£æÆÊ¿¤¬°ìÈ¯¤ÇÎÏ¤òÍ¿¤¨¡¢»ä¤âÎÉ¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î·ë²Ì¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£ºÇ¶á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¤À¡£¥Á¡¼¥à¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¤¿¤á¤ËÈà¤Ï7²¯¥É¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£Èà¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤«¤é¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¡£Â¿¤¯¤Î¥¨¥Ê¥¸¡¼¤È¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜÍ³¿¤¬½é²ó¤Ë3¼ºÅÀ¤¹¤ë¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡£ÂçÃ«¤ËÈ¿·â¤Î°ìÂÇ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢±¦ÏÓ¥»¥ó¥¶¥Æ¡¼¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é³°³ÑÂ®µå¤òµÕ¤é¤ï¤º¤Ëº¸Á°¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤âÃæÁ°ÂÇ¤ÇÂ³¤¤¤Æ°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Æó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¡¢T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï3²ó¤Ë¤â1¼ºÅÀ¤·¤Æ0¡½4¤Ç·Þ¤¨¤¿¤½¤ÎÎ¢¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï1»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£ÂçÃ«¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢Äã¤á¤ÎÄ¾µå¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¡£105.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó170.4¥¥í¡Ë¤Î±Ô¤¤ÂÇµå¤ÏÆóÎÝ¼ê¤Î¥°¥é¥Ö¤Î²¼¤òÈ´¤±¡¢2ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤·¤¿¡£°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÆóÅð¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤ì¤Ç31²óÏ¢Â³ÅðÎÝÀ®¸ù¡£¥¤¥Á¥í¡¼¡¢¾¾°æ²ÔÆ¬±û¤òÈ´¤¯ÆüËÜÁª¼êºÇÂ¿¤Î5»î¹çÏ¢Â³ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï2006Ç¯¥Ñ¥É¥ì¥¹»þÂå¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î6»î¹çÏ¢Â³ÅðÎÝ¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤â»Íµå¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤ÇËþÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Í·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤È»³ËÜ¤ò¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â±ç¸î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ë9ÈÖE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬2ÅÀº¹¤È¤¹¤ë2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¾ìÆâ¤ÏÄÉ¤¤¾å¤²¥à¡¼¥É¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÂçÃ«¤¬±¦ÏÓ¥Ò¥ë¤«¤é±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÂÇÎ¨3³ä¤È¤·¡¢8·î10Æü°ÊÍè¤ÎÂÇÎ¨3³äÂæ¤È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î»î¹ç2¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤È¤Ê¤ë55ÅðÎÝ¤ËÀ®¸ù¡£¶Ã°Û¤Î32²óÏ¢Â³À®¸ù¤Ç¡¢2001Ç¯¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¤¬µÏ¿¤·¤¿ÆüËÜÁª¼êºÇÂ¿56ÅðÎÝ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£2»à¸å¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç2001Ç¯¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤¬µÏ¿¤·¤¿ÆüËÜÁª¼êºÇÂ¿127ÆÀÅÀ¤ËÊÂ¤ó¤À¡£