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1996Ç¯ B.¥Ü¥ó¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42 ¡Ý 40
1998Ç¯ A.¥í¥É¥ê¥²¥¹¡¡¡¡¡¡42 ¡Ý 46
2006Ç¯ A.¥½¥ê¥¢¡¼¥Î¡¡¡¡ 46 ¡Ý 41
2023Ç¯ R.¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ãJr.¡¡ 41 ¡Ý 73
2024Ç¯ ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¡¡¡¡¡¡ 53 ¡Ý 55¡¡¢¨»Ä¤ê6»î¹ç
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