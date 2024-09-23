¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ö¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ø·×²è¡×¡¡ÂÐ¥Ò¥º¥Ü¥é¡¢ÀïÆ®·ã²½¤â
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¥Ï¥ì¥Ó»²ËÅÁíÄ¹¤Ï22Æü¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¿Æ¥¤¥é¥óÌ±Ê¼ÁÈ¿¥¥Ò¥º¥Ü¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶¼°Ò¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¡£¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ø·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹¶·â¤â¼¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£21Æü¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¹¶·â¤ËÂÐ¤·¥Ò¥º¥Ü¥é¤âÊóÉü¤òÂ³¤±¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïÆ®·ã²½¤Ë·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ò¥º¥Ü¥é¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¡¢¥Ê¥¤¥à¡¦¥«¥»¥à»Õ¤Ï22Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤È¤Î¸òÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÝ¸Â¤Ê¤Àï¤¤¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¥Ò¥º¥Ü¥é¤¬Ï¢ÂÓ¤ò¼¨¤¹¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÎÀïÆ®¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¸òÀï¤òÂ³¤±¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£