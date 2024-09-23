ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬38Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤ÎÎÎ°è¡¡124Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÇºÇÂ¿¤Î²÷µó
ËÜÎÝÂÇ¤ÈÅðÎÝÊ£¿ô²ó¤òµÏ¿¤·¤¿»î¹ç¤Ïº£µ¨5»î¹çÌÜ¡¢1900Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇÂ¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 6¡¼5 ¥í¥Ã¥¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç53¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É5ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ2ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¡Ö53ËÜÎÝÂÇ¡õ55ÅðÎÝ¡Ê53-55¡Ë¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬ËÜÎÝÂÇ¤ÈÅðÎÝÊ£¿ô²ó¤òµÏ¿¤·¤¿»î¹ç¤¬º£µ¨5»î¹çÌÜ¤Ç¤¢¤ê¡Ö1986Ç¯¤Î¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤ÈÊÂ¤Ó¡¢1900Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢3²ó1»à°ìÎÝ¤«¤é±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤Î4µåÌÜ¤ËÆóÅð¤ËÀ®¸ù¡£7²ó1»à¤Ç¤â±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÆóÅð¤ò·è¤á¤¿¡£7·î25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤«¤é32Ï¢Â³À®¸ù¤Ç¡¢ÅðÎÝÀ®¸ùÎ¨¤Ï93.2¡ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²óÌµ»à¤«¤é¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î53¹æ¥½¥í¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î28È¯¤Ï¡¢2019Ç¯¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ê¸½¥«¥Ö¥¹¡Ë¤òÈ´¤¤¤ÆµåÃÄ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤Ç¡¢·àÅª¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¡¢MLBÎòÂå1°Ì¤ÎÄÌ»»1406ÅðÎÝ¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î°è¤ËÃ£¤·¤¿ÂçÃ«¡£»Ä¤ê6»î¹ç¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë