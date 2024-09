吉岡里帆

活動のモチベーションに繋がる音楽を聞く連載「私のモチベ曲」。今回は、映画『トランスフォーマー/ONE』(9月20日全国公開)に日本語吹替版キャストとして出演する吉岡里帆。本作は、『トランスフォーマー』の起源に迫る始まりの物語で、シリーズを代表するヒーローと宿敵、オプティマスプライムとメガトロンの友情が描かれている。吉岡が日本語吹替を担当するエリータ-1は、エネルゴン採掘チームをまとめ上げる女性指揮官で、オプティマ、メガトロン、バンブルビーと共に行動する物語のカギを握るキャラクターだ。そんな吉岡のモチベ曲は、椎名林檎の「ありあまる富」。壁にぶち当たったり、悩んだときの支えになっている1曲という。――吉岡さんのモチベーションに繋がったり、心を支えてくれている楽曲はありますか。

椎名林檎さんの「ありあまる富」です。この世界に入ってから、なにか壁にぶち当たったり、悩んだりしたときに聴いている曲です。特に歌詞が素晴らしくて、ライブで聴いたら絶対泣いてしまうくらい好きなんです。――歌詞のどんなところに共感されていますか?

特に好きな歌詞があって、<もしも彼らが君の何かを盗んだとして/それはくだらないものだよ/返して貰うまでもない筈/何故なら価値は生命に従って付いている>です。いろいろなメディアに出て、様々な言葉を受けて悩む時もあるのですが、そんなときにこの「ありあまる富」を聴くと、すごく心の支えになります。<価値は生命に従って付いている>、自分が生命を持って生きていれば、「それでいいんだ!」と強く思えるので、椎名林檎さんのこの曲は、私にとってとても大切な1曲です。

『トランスフォーマー/ONE』

9月20日(金)全国公開監督:ジョシュ・クーリー(『トイ・ストーリー4』) キャスト(声):クリス・ヘムズワース、ブライアン・タイリー・ヘンリー、スカーレット・ヨハンソン、キーガン・マイケル・キー、ジョン・ハム、ロー レンス・フィッシュバーン日本語吹替キャスト(声):中村悠一、木村昴、吉岡里帆、木村良平、玄田哲章 コピーライト:(C)︎2024 PARAMOUNT ANIMATION. A DIVISION OF PARAMOUNT PICTURES HASBRO. TRANSFORMERS AND ALL RELATED CHARACTERS ARE TRADEMARKS OF HASBRO. (C)︎2024 HASBRO配給:東和ピクチャーズ公式 HP:https://tf-movie.jp/