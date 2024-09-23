µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡Ö¤¢¤ê¤¢¤Þ¤ëÉÙ¡×¤¬¥â¥Á¥Ù¶Ê¡Öµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¹¥¤¡×
µÈ²¬Î¤ÈÁ
³èÆ°¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë·Ò¤¬¤ë²»³Ú¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡Ö»ä¤Î¥â¥Á¥Ù¶Ê¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¿ONE¡Ù¡Ê£¹·î20ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤ËÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëµÈ²¬Î¤ÈÁ¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡Ù¤Îµ¯¸»¤ËÇ÷¤ë»Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤È½ÉÅ¨¡¢¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥à¤È¥á¥¬¥È¥í¥ó¤ÎÍ§¾ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÈ²¬¤¬ÆüËÜ¸ì¿áÂØ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¨¥ê¡¼¥¿-1¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥´¥óºÎ·¡¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¤ë½÷À»Ø´ø´±¤Ç¡¢¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¡¢¥á¥¬¥È¥í¥ó¡¢¥Ð¥ó¥Ö¥ë¥Ó¡¼¤È¶¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ëÊª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£¤½¤ó¤ÊµÈ²¬¤Î¥â¥Á¥Ù¶Ê¤Ï¡¢ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¢¤Þ¤ëÉÙ¡×¡£ÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿¤ê¡¢Çº¤ó¤À¤È¤¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë£±¶Ê¤È¤¤¤¦¡£¡½¡½µÈ²¬¤µ¤ó¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¢¤Þ¤ëÉÙ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤Ê¤Ë¤«ÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿¤ê¡¢Çº¤ó¤À¤ê¤·¤¿¤È¤¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë²Î»ì¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÄ°¤¤¤¿¤éÀäÂÐµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡½¡½²Î»ì¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¶¦´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê²Î»ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ã¤â¤·¤âÈà¤é¤¬·¯¤Î²¿¤«¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¿¤½¤ì¤Ï¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤è¡¿ÊÖ¤·¤ÆÌã¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤È¦¡¿²¿¸Î¤Ê¤é²ÁÃÍ¤ÏÀ¸Ì¿¤Ë½¾¤Ã¤ÆÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ä¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤ÆÇº¤à»þ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤³¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¢¤Þ¤ëÉÙ¡×¤òÄ°¤¯¤È¡¢¤¹¤´¤¯¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ã²ÁÃÍ¤ÏÀ¸Ì¿¤Ë½¾¤Ã¤ÆÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ä¡¢¼«Ê¬¤¬À¸Ì¿¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤È¶¯¤¯»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤µ¤ó¤Î¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê£±¶Ê¤Ç¤¹¡£