¥É¥¤¥ÄÅìÉô¤Î½£µÄ²ñÁªµó¡¡¹ñÀ¯Í¿ÅÞ¤ÎÃæÆ»º¸ÇÉ¤¬Âè1ÅÞ¡¡À¤ÏÀÄ´ºº¥È¥Ã¥×¤Î¶Ë±¦À¯ÅÞ¤ò¶Ïº¹¤ÇÍÞ¤¨¤ë
¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏÅìÉô¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥ë¥¯½£¤Ç½£µÄ²ñÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ñÀ¯Í¿ÅÞ¤ÎÃæÆ»º¸ÇÉ¤¬¡¢Ä¾Á°¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¶Ë±¦À¯ÅÞ¤ò¶Ïº¹¤ÇÍÞ¤¨¡¢Âè1ÅÞ¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¼óÅÔ¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥ë¥¯½£¤Ç½£µÄ²ñÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿»ÃÄê·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥·¥ç¥ë¥Ä¼óÁê¤ÎÃæÆ»º¸ÇÉ¡¦SPD¡á¼Ò²ñÌ±¼çÅÞ¤¬Âè1ÅÞ¤ò¼é¤ê¡¢°ÜÌ±ÇÓÀÍ¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤ë¶Ë±¦¤ÎAfD¡á¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¡×¤¬¶Ïº¹¤ÇÂè2ÀªÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
AfD¤Ï¡¢°ÜÌ±Î®Æþ¤ä·Êµ¤ÄãÌÂ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤Î¼õ¤±»®¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò¿¤Ð¤·¡¢1Æü¤Î¥Á¥å¡¼¥ê¥ó¥²¥ó½£¤Ç¤Î½£µÄ²ñÁªµó¤Ç¤Ï¡¢½£µÄ²ñ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÂè1ÅÞ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥ë¥°½£¤Ç¤âÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ÏAfD¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢AfDÂæÆ¬¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬¹¤¬¤Ã¤ÆÅêÉ¼Î¨¤¬²áµîºÇ¹â¤Î72.9¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤Û¤«¤ÎÀ¯ÅÞ¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬SPD¤ËÅêÉ¼¤·¡¢µÕÅ¾¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏÍèÇ¯9·î¤ËÁíÁªµó¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢½£µÄ²ñÁªµó¤Î·ë²Ì¤Ï¥·¥ç¥ë¥Ä¼óÁê¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£