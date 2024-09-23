¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Û¼ó°Ìµð¿Í¤Ë2°Ìºå¿À¡Ø1º¹¡Ù¡¡DeNA3°ÌÉâ¾å¡õ¹Åç4°ÌÅ¾Íî¡¡5°ÌÃæÆü¤È6°Ì¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï2º¹
¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï22Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2¥²¡¼¥àº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿Å·²¦»³¡¢¼ó°Ìµð¿Í¤È2°Ìºå¿À¤Î°ìÀï¤Ïºå¿À¤¬¾¡Íø¡£3²ó¤Ë1ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿ºå¿À¤Ï¡¢ÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥²¥éÅê¼ê¡¢´äºêÍ¥Åê¼ê¤È¤Ä¤Ê¤®µð¿Í¤ò´°Éõ¡£µÕÅ¾Í¥¾¡¤ØË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ëÂç¤¤Ê¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4°ÌDeNA¤Ï¡¢2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë3²ó¤Ë3ËÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇµÕÅ¾¡£4²ó¤Ë¤ÏËÒ½¨¸çÁª¼ê¤Î23¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£Ç´¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¹Åç¤Ï½é²ó¤ËÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢ÃæÆü¤ËµÕÅ¾Éé¤±¡£¹ÅçÂÇÀþ¤ÏÃæÆüÀèÈ¯¡¦Í°°æ½¨¾ÏÅê¼ê¤Ë6²ó¤Þ¤Ç1ÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÃæÆü¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤òÂÇ¤ÁÊø¤»¤º¡£ÃæÆü¤Î¼é¸î¿À¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤Ï42¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ó°Ìµð¿Í¤ÎÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï6¤Î¤Þ¤Þ¡£¤½¤·¤Æ2°Ìºå¿À¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï1¤Ë½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆDeNA¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º·÷Æâ¤Î3°Ì¤ËÉâ¾å¡£¹Åç¤Ï4°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£5°ÌÃæÆü¤ÈºÇ²¼°Ì¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ø2¡Ù¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú22Æü¤Î»î¹ç·ë²Ì¡Û
¢¡ºå¿À 1-0 µð¿Í
¾¡ÍøÅê¼ê¡Úºå¿À¡ÛºÍÌÚ¹À¿Í(13¾¡3ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Úµð¿Í¡Û¿ûÌîÃÒÇ·(14¾¡3ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Úºå¿À¡Û´äºêÍ¥(4¾¡4ÇÔ23S)
¢¡DeNA 6-3¥ä¥¯¥ë¥È
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚDeNA¡Û°ËÀªÂçÌ´(2¾¡2ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¹âÍüÍµÌ(1¾¡4ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡ÚDeNA¡Û¿¹¸¶¹¯Ê¿(2¾¡6ÇÔ26S)
ËÜÎÝÂÇ¡ÚDeNA¡ÛËÒ½¨¸ç23¹æ¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÂ¼¾å½¡Î´31¹æ
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚÃæÆü¡ÛÍ°°æ½¨¾Ï(3¾¡5ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¹Åç¡Û¿¹²¼Äª¿Î(10¾¡9ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡ÚÃæÆü¡Û¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹(1¾¡3ÇÔ42S)