¥À¥¤¥½¡¼¤Ç²¿µ¤¤Ê¤¯Çã¤Ã¤¿¤é¾Â¡ªºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤â¤¹¤Ã¤¤ê¡ª2WAY¤Ç»È¤¨¤ëÊØÍø¤Ê¤ªÁÝ½ü¥°¥Ã¥º
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§Ç´Ãå¤á¤ó¤Ü¤¦
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡ØÇ´Ãå¤á¤ó¤Ü¤¦¡Ù¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«Í¥½¨¡ª
ÀèÆü¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¹ØÆþ¤·¤¿¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡ØÇ´Ãå¤á¤ó¤Ü¤¦¡Ù¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Í¥½¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
Ç´Ãå¥¿¥¤¥×¤ÎÌÊËÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ªÁÝ½ü¤ä¤¢¤é¤æ¤ë¤ªÁÝ½ü¤Ë»È¤¨¤ÆÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
20ËÜÆþ¤ê¤Ç¤ªÃÍÃÊ¤Ï110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£±ÒÀ¸ÍÑÉÊÇä¤ê¾ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç´Ãå¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡¢¥´¥ß¤ò¥Ú¥¿¥Ã¤ÈµÛÃå¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢±ü¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤¿¤ê»¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÉáÄÌ¤ÎÌÊËÀ¤è¤ê¤ä¤äÄË¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¼ª¹¤¤Ï¼è¤ì¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼ªÁÝ½ü¤Ë»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶¯¤¯»¤¤Ã¤¿¤ê¡¢±ü¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀèÃ¼¤ÏÇ´Ãå¥¿¥¤¥×¤È¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥×¤Î2WAY»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
·Á¤â°Û¤Ê¤ê¡¢»È¤¤Ê¬¤±¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤ªÁÝ½ü¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¥´¥ß¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ªÁÝ½ü¤Ë¤âÂç³èÌö¡ª
¾Ã¤·¥´¥à¤Î¤«¤¹¤ÇÇ´ÃåÎÏ¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤«¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÊËÀ¤ÎÀèÃ¼¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢Ç´ÃåÎÏ¤â¤ä¤µ¤·¤á¤Ç¤¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¯¤ÃÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
»æ¼´¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â¡ý
Ç´ÃåÀ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥´¥ß¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ú¥¿¥Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÎ¥¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¥´¥ß¤Î¼è¤ê»Ä¤·¤â¤Ê¤¯¤¤ì¤¤¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤ÇÀèÃ¼¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¯¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¤ªÁÝ½ü¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¸ÄÊñÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±ÒÀ¸Åª¤Ë»È¤¨¤ë¾å¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤â³Ú¡ª
¥Ý¡¼¥Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤·¤Æ»È¤¨¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡ØÇ´Ãå¤á¤ó¤Ü¤¦¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¼ªÁÝ½ü¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Î¤ªÁÝ½ü¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿µ¤¤Ê¤¯¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¯º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê°¦ÍÑÃæ¤Ç¤¹¡ª
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢ÁáÂ®¥À¥¤¥½¡¼¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2024Ç¯9·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£