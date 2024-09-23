ÃËÀ¤Î·ì±Õ·¿¤Ç¤ï¤«¤ë¡ªÃË¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦°¦¾ðÉ½¸½¡ãA·¿¡¦AB·¿¡ä
Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èà¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î·ì±Õ·¿¤Ë´ð¤Å¤¯°¦¾ðÉ½¸½¤ÎÆÃÄ§¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°¦¤ò¼¨¤¹¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤âÈà¤Î¿´¤â¤â¤Ã¤È¶á¤Å¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£A·¿
A·¿¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¤À³Ê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°¦¾ðÉ½¸½¤â¿µ½Å¤Ç·×²èÅª¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤ËºÙ¤«¤¤µ¤ÇÛ¤ê¤òËº¤ì¤º¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÀË¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢Èà¤Ï²È»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£AB·¿
AB·¿¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Á¡¢»þ¤Ë¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Þ¤¹¡£Èà¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤Ï°ì¸«¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤ÏÈó¾ï¤Ë¿¼¤¤´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊýË¡¤Ç°¦¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ñÌ£¤ä¶½Ì£¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀéÌë/Àê¤¤»Õ¡Ë
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë